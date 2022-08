Anne Heche: Lebenserhaltende Maßnahmen abgeschaltet

Bei der bei einem Verkehrsunfall vor gut einer Woche schwerst verletzten Schauspielerin Anne Heche sind jetzt die lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet worden. Das teilte eine Sprecherin der Schauspielerin gestern Abend in Los Angeles mit. Anne Heche wurde 53 Jahre alt.

Anne Heche wurde am 25. Mai 1969 in Aurora, Ohio, geboren. Ihre Kindheit in einer strenggläubigen Babtisten-Familie verlief ausgesprochen schwierig. Als Anne Heche 13 Jahre alt war, starb ihr Vater, der als Homosexueller ein Doppelleben geführt hatte, an Aids. Heches Schauspielkarriere begann 1987 mit einer Rolle in der amerikanischen Langlauf-Soap "Another World", für die die Jungschauspielerin 1991 sogar einen Emmy bekam. Ihr Kinodebüt gab sie 1993 im Film "An Ambush of Ghosts". In der Folgezeit drehte sie Filme wie "Nicht schuldig", Wag the Dog" neben Robert de Niro und Dustin Hoffman, Volcano" mit Tommy Lee Jones und Donnie Brasco" neben Johnny Depp sowie die romantische Komödie "Sechs Tage, sieben Nächte" an der Seite von Harrison Ford. 1998 spielte sie die Hauptrolle im Remake des Filmklassikers "Psycho". In den letzten Jahren war Anne Heche in so populären Fernsehserien wie Ally McBeal", Nip/Tuck" und Men in Trees" zu sehen.

Am 5. August war Anne Heche mit ihrem Auto in Los Angeles in ein Gebäude gekracht; das Fahrzeug fing sofort Feuer. Heche war daraufhin in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Am vergangenen Freitag war Heche für hirntot erklärt worden. Um die Entnahme von Spenderorganen zu ermöglichen - ein Wunsch der Schauspielerin - waren die lebenserhaltenden Maßnahmen bis gestern Abend fortgesetzt worden.