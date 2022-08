Universal ist dreifacher Milliardär am weltweiten Boxoffice

Meilenstein für Universal Pictures: Als erstes Studio seit 2019 und zum achten Mal in der Firmengeschichte konnte man jetzt die weltweite Jahresboxofficemarke von drei Mrd. Dollar knacken. In den USA spielten die Universal-Filme bis dato in diesem Jahr 1,74 Mrd. Dollar ein, außerhalb Nordamerikas kamen noch einmal 1,281 Mrd. Dollar hinzu, was aktuell ein weltweites Boxoffice von 3,021 Mrd. Dollar ergibt.

Fast ein Drittel trug dazu der bisher erfolgreichste Universal-Titel des Jahres 2022, Jurassic World: Ein neues Zeitalter", bei. Das Dino-Abenteuer steht aktuell bei einem weltweiten Einspiel von 974,5 Mio. Dollar (USA: 373,1 Mio. Dollar; außerhalb Nordamerikas: 601,4 Mio. Dollar) und ist damit der weltweit zweiterfolgreichste Film des Jahres hinter Top Gun Maverick" (1,378 Mrd. Dollar). In China, wo "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" aktuell seine Kinoauswertung beendet hat, ist er mit 157,6 Mio. Dollar der erfolgreichste Filmimport des Jahres.

Der bis dato zweiterfolgreichste Universal-Titel des Jahres, Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", steht hingegen mit 790,4 Mio. Dollar (USA: 343,7 Mio. Dollar; außerhalb Nordamerikas: 446,7 Mio. Dollar) kurz vor der globalen 800-Mio.-Dollar-Marke. Er ist damit der erfolgreichste während der Coronapandemie gestartete Animationsfilm. Am kommenden Wochenende startet er auch in China.

Andere erfolgreiche Universal-Titel des Jahres 2022 sind Die Gangster Gang" (245,7 Mio. Dollar; USA: 149 Mio. Dollar; außerhalb Nordamerikas: 96,7 Mio. Dollar) und "The Black Phone - Sprich nie mit Fremden", der es bis dato auf 152,7 Mio. Dollar (USA: 64,9 Mio. Dollar; außerhalb Nordamerikas: 87,7 Mio. Dollar) gebracht hat.

Am vergangenen Wochenende war Jordan Peeles Nope", ebenfalls im Verleih von Universal, außerhalb Nordamerikas gestartet und hatte in 19 Märkten 6,4 Mio. Dollar eingespielt. Dabei übernahm er in Großbritannien auf Anhieb Platz eins der Kinocharts. In den USA toppte er die 100-Mio.-Dollar-Marke; ein Kunststück, das damit allen drei Regiearbeiten von Jordan Peele gelang. Weltweit steht "Nope" aktuell bei 113,8 Mio. Dollar.

In diesem Jahr startet Universal u.a. noch Baltasar Kormákurs Beast - Jäger ohne Gnade" mit Idris Elba in der Hauptrolle (D-Start: 25. August), Ol Parkers Ticket to Paradise" (D-Start: 15. September) mit George Clooney und Julia Roberts in den Hauptrollen, David Gordon Greens Halloween Ends" (D-Start: 13. Oktober), Nicholas Stollers Komödie Bros" (D-Start: 27. Oktober), James Grays Armageddon Time" (D-Start: 24. November), Maria Schraders Macht der Wahrheit" (D-Start: 8. Dezember) und Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" (D-Start: 21. Dezember).