Wochenend-Einschaltquoten: "Tatort" knapp vor "Erzgebirgskrimi"

4,92 Mio. Zuschauer (MA: 20,9 Prozent) sahen gestern nach der "Tagesschau" (fünf Mio. Zuschauer / MA: 23,2 Prozent) im Ersten die Wiederholung des Dresden-Tatort: Das Nest". Das sind zwar nur knapp die Hälfte und knapp sieben Prozentpunkte weniger als bei der Erstausstrahlung im April 2019, für die größte fiktionale Reichweite des Wochenendes reichte es dennoch, wenn auch nur knapp (siehe weiter unten). Das ZDF kam gestern zur gleichen Zeit mit der Wiederholung der Folge Spuren der Vergangenheit" aus der Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla in der Rolle der Dorfhelferin Katja Baumann auf 3,53 Mio. Zuschauer (MA: 15 Prozent) - ein Minus von gut zwei Mio. Zuschauern, aber nur knapp einem Prozentpunkt im Vergleich zur Erstausstrahlung im Januar 2020.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der ARD-"Tatort" mit 15,6 Prozent das einzige Programm des gestrigen Abends mit einem zweistelligen Wert in dieser Zielgruppe; für "Frühling - Spuren der Vergangenheit" standen 6,6 Prozent zu Buche.

Erfolgreichster privater Sender in der gestrigen Primetime bei den 14- bis 49-Jährigen war zumindest nach Reichweite ProSieben, der mit xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" mit Vin Diesel in der Hauptrolle auf 450.000 Zuschauer (MA: 8,8 Prozent) gekommen war. Ein weiteres "Sommer-Special" der Vox-Kochshow "Grill den Henssler" hatten gestern 400.000 14- bis 49-Jährige gesehen; der Marktanteil lag mit 8,9 Prozent aufgrund der längeren Sendezeit leicht über dem des Action-Sequels bei ProSieben. Die deutsche Komödie "Die Hochzeit" brachte Sat1 bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 7,6 Prozent ein. Auf 5,5 Prozent in dieser Zielgruppe kam der Actioner "Skyscraper" bei RTL, für den SciFi-Klassiker "Apollo 13" bei RTLZWEI und die Kabel-eins-Doku-Soap "Yes we camp!" standen jeweils 5,1 Prozent zu Buche.

Am Samstag hatte sich das Zweite die Quotenkrone mit der Erstausstrahlung des "Erzgebirgskrimii: Tödliche Abrechnung" (4,73 Mio. Zuschauer / MA: 24,4 Prozent) geholt gehabt. Das Erste war zur gleichen Zeit mit der in der Primetime ausgestrahlten Jubiläumsshow der Vorabend-Quizsendung "Gefragt - gejagt" auf 3,27 Mio. Zuschauer (MA: 17,8 Prozent) gekommen. In der Gunst der 14- bis 49-Jährigen hatte das ARD-Quiz mit 13,5 Prozent gegenüber dem ZDF-Krimi (8,4 Prozent) hingegen klar die Nase vorn gehabt und sich damit den Primetimesieg in dieser Zielgruppe gesichert gehabt. Erfolgreichstes privates Programm bei den 14- bis 49-Jährigen war die RTL-Show "Mario Barth live! Männer sind Schweine - Frauen aber auch 2.0" (13,2 Prozent) gewesen.

Am Freitagabend waren die Kölner in eine neue Staffel der Show "Lego Masters" gestartet und hatten mit 13,5 Prozent Platz eins bei den 14- bis 49-Jährigen belegt gehabt. Die größte Reichweite des Tages hatte die ZDF-Serie Der Staatsanwalt" (4,22 Mio. Zuschauer / MA: 20,8 Prozent) erzielt gehabt. Die Komödie "Anna und ihr Untermieter: Aller Anfang ist schwer" war zur gleichen Zeit auf 2,6 Mio. Zuschauer (MA: 12,7 Prozent) gekommen.