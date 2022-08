"Bond 27" außerhalb der USA bei Warner

Universal hatte den 25. Bond "Keine Zeit zu sterben" außerhalb der USA in die Kinos gebracht und wird dies auch beim 26. tun. Die entsprechenden Auswertungsrechte für "Bond 27" hat sich Warner jetzt im Rahmen eines auf mehrere Jahre ausgelegten Deals mit MGM gesichert.

Gut zwei Monate nach ihrem Amtsantritt an der Studiospitze von Warner Bros. Discovery ist Michael De Luca und Pamela Abdy ein erster großer Coup gelungen: Wie US-Branchenmedien berichten, haben sie für das Studio mit MGM einen auf vorerst drei Jahre ausgelegten Distributionsdeal für die Territorien außerhalb der USA inklusive China abgeschlossen und eine Option für weitere zwei Jahre ausgehandelt.

Der Rechtedeal umfasst sowohl die Kino- als auch die physische Home-Entertainment-Auswertung aller neuen MGM-Titel - also auch der in diesem Zeitraum erscheinenden Bond-Titel. Für den 25. Bond, Keine Zeit zu sterben" - den letzten mit Daniel Craig in der Hauptrolle - hatte MGM nach dem Auslaufen des Vertrags mit Sony eine entsprechende Vereinbarung mit Universal getroffen gehabt, die auch noch für den kommenden 007-Film gilt. Bei "Bond 27" liegen die Auswertungsrechte außerhalb der USA laut der jetzt geschlossenen Vereinbarung dann bei Warner.

"Wir sind unglaublich begeistert darüber, mit dem Team von Warner Bros. dabei zusammenzuarbeiten, die MGM-Staffel mit den künftigen Releases einem internationalen Publikum näher zu bringen. Die Filmstaffel des Studios mit ihren Originalen, Franchises und prestigeträchtigen Kinofilmen ist eine großartige Ergänzung zu den Filmen, die WBD dem Publikum außerhalb der USA anbietet", kommentiert MGM-COO Christopher Brearton.

Michael De Luca und Paula Abdy erklärten in einem gemeinsamen Statement: "Warner Bros. und MGM haben eine lange und wirklich erfolgreiche Geschichte der Zusammenarbeit und wir sind glücklich, dass unsere Unternehmen wieder zurück in einer Partnerschaft sind. Unsere Studios und Führungskräfte teilen das Engagement und die Leidenschaft dafür, hoch qualitative Filme aller Genres einem weltweiten Publikum anzubieten. Daher ist das ein Gewinn für die Kinogänger und das Filmgeschäft im Ganzen."

Die ersten beiden Filme, die Warner im Zuge der jetzt geschlossenen Zusammenarbeit mit MGM in die Kinos bringen wird, sind Luca Guadagninos Bones and All" im November dieses Jahres und Michael B Jordans "Creed III" im März 2023.