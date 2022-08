Kinocharts USA: Summertime Blues

Ohne zugkräftigen Neustart baut das US-Boxoffice kurz vor Ende der Saison stark ab. Es wurden die schwächsten Zahlen des Kinosommers geschrieben mit nur 64 Mio. Dollar Umsatz (davor war das Wochenende, an dem "Downtown Abbey II - Eine neue Ära" startete, der Schwachpunkt mit 76 Mio. Dollar Einspiel). Nummer eins ist erneut Bullet Train", der am zweiten Wochenende mit einem Minus von 56 Prozent deutlich abbaute und nach zehn Tagen gesamt 54,4 Mio. Dollar Kasse vorweisen kann.

Dahinter landete DC League of Super-Pets" mit 6,8 Mio. Dollar am dritten Wochenende und einem aktuellen Gesamtergebnis von 57,9 Mio. Dollar. Dahinter liegt jetzt schon wieder der unkaputtbare Top Gun Maverick", der mit 6,7 Mio. Dollar das viertbeste zwölftes Wochenende aller Zeiten verzeichnet und gesamt 673,3 Mio. Dollar Boxoffice vorweisen kann. Die Produktion von Jerry Bruckheimer ist noch der siebtumsatzstärkste Film aller Zeiten in den US-Kinos, aber sollte in Kürze Avengers: Infinity War" (679 Mio. Dollar) überholen und hält Kurs auf das Gesamtergebnis von Black Panther", der 2018 sensationelle 700 Mio. Dollar umsetzen konnte.

Auf Platz vier landete am vierten Wochenende Nope" mit 5,3 Mio. Dollar Kasse. Gesamt schlagen für den Science-Fiction-Film nunmehr 107,5 Mio. Dollar zu Buche. Alle drei Regiearbeiten von Jordan Peele haben damit die 100-Mio.-Dollar-Umsatzmarke passiert. Die Top fünf beschließt Thor: Love and Thunder", der nach 5,2 Mio. Dollar Einspiel am sechsten Wochenende gesamt 325,2 Mio. Dollar Boxoffice vermelden kann.

Bester Neuling auf Platz acht ist der Schocker Bodies Bodies Bodies", der mit 3,3 Mio. Dollar Umsatz in 1285 Kinos nicht so richtig überzeugen kann.

Ein Update der Zahlen aus den US-Kinos wird heute Abend folgen.