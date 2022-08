Paramount+ findet offenbar Marketing-Chef für Deutschland

Im Dezember startet das Streaming-Angebot Paramount+ auch in Deutschland. Mit "Anywhere", "A Thin Line" und "Der Scheich" sind schon drei deutsche Originals in der Produktion. Laut dem Magazin Clap hat der Streamingdienst nun auch seinen Marketing-Chef für Deutschland gefunden. Demnach arbeitet Christian Hauke bereits an der Rollout-Strategie.

Gerade in der Kino- und Medienbranche ist Hauke eine echte Hausnummer, der zuletzt bei Facebook tätig war. Von 2018 bis 2020 arbeitete er zum Beispiel als Regional Marketing Director GSA & BeNeLux bei 20th Century Fox International Corporation. Davor war er Vice President Content Marketing bei Sky Deutschland. Hauke arbeitete früher auch schon in leitenden Funktionen im Marketing-Bereich für Disney, Axel Springer und Universal.