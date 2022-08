Viaplay gewinnt europäischen Stürmerstar

Die Viaplay Group hat mit dem Stürmerstar von Manchester City und der norwegischen Nationalmannschafft eine Partnerschaft angekündigt. Der 22-jährige Haaland werde die Hauptrolle in einer exklusiven Dokumentation spielen, die den Viaplay-Zuschauern "einzigartige Einblicke sowohl in seine rasante Karriere als auch in sein streng gehütetes Privatleben gewährt". Die Viaplay-Produktion "Haaland - The Big Decision" begleitet den Spieler und sein Managementteam während des Frühjahrs 2022; bis sich Haaland dann für City entschied.

Haaland wird außerdem Viaplay-Botschafter in den neun europäischen Ländern, in denen Viaplay die Rechte an der Premier League besitzt. Viaplay hat die Rechte an der Premier League bis 2028 in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und den Niederlanden.

Eine vergleichbare Kooperation war Viaplay Group im Januar diesen Jahres mit Formel 1-Weltmeister Max Verstappen eingegangen.