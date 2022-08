29 Filmschaffende für First Steps Award nominiert

Aus 219 Einreichungen sind jetzt die 29 Nominierten für den First Steps Award ausgewählt worden. Der Nachwuchspreis wird am 26. September vergeben.

29 Filmschaffende können sich Hoffnungen machen, am 26. September mit dem First Steps Award ausgezeichnet zu werden. Das geht aus der heute veröffentlichten Nominierungsliste, für die es insgesamt 219 Einreichungen gegeben hat, hervor. Bereits für die Nominierung erhalten die Nominierten jeweils 1.000 Euro; insgesamt werden bei der von der Deutschen Filmakademie in Partnerschaft mit Amazon Studios, ARD, Seven One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA und Warner Bros veranstalteten Preisverleihung 119.000 Euro ausgeschüttet.

Die Nominierungen im Überblick:

KATEGORIE KURZ- UND ANIMATIONSFILM

Christoph Büttner für "In seiner Gnade", Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Raphael Behraz Ghobadloo für "Alles auf Germania", Filmakademie Baden-Württemberg

Kálmán Nagy für "Das andere Ende der Straße", Filmakademie Wien

KATEGORIE MITTELLANGER SPIELFILM sind nominiert:

Valentin Stejskal für "5PM Seaside", freie Einreichung

Viktor Schimpf für "Machines of Loving Grace", Hochschule für Fernsehen und Film München

Alison Kuhn für "Schwarmtiere", Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

KATEGORIE ABENDFÜLLENDER SPIELFILM

Paula Knüpling & Marina Prados für "Ladybitch", freie Einreichung

Sophie Linnenbaum für "The Ordinarius", Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Thilo Vogt für The Kids Turned Out Fine", ifs internationale filmschule köln

KATEGORIE GÖTZ-GEORGE-NACHWUCHSPREIS

Pola Geiger für ihre Rolle in "Jessy"

Johanna Kolberg für ihre Rolle in "Fatjona"

Nancy Mensah-Offei für ihre Rolle in "Machine of Loving Grace"

KATEGORIE DOKUMENTARFILM

Jakob Krese für "What remains the Way", Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Rebana Liz John für "Ladies Only", Kunsthochschule für Medien Köln

Lea Najjar für "Kash Kash - Without Feathers we can't Live", Filmakademie Baden-Württemberg

KATAGORIE DREHBUCH

Justine Bauer für "Milch ins Feuer oder Katinkas Ballenpresse", Kunsthochschule für Medien Köln

Anna Dimitrova für "Holy Sh*t", Hochschule für Fernsehen und Film München

Pipi Fröstl für "(W)hole", Filmakademie Wien

KATEGORIE WERBEFILM

Alexander Bergmann für "Awake", Hochschule für Fernsehen und Film München

Phil Janßen für "Blinded by the Darkness", Fachhochschule Dortmund

Marleen Valien für "Made for Hoomans", Filmakademie Baden-Württemberg

NO FEAR Award für Produktionsabsolvent:innen:

Charlene Gürntke & Lina Mareike Zopfs für Wir könnten genauso gut tot sein", Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Mariam Shatberashvili für Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?", Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin

Florian von Leitner für The Kids Turned Out Fine", ifs internationale filmschule köln

MICHAEL-BALLHAUS-PREIS für Kameraabsolvent:innen

Christoph Philipp Gehl für "Mensch Horst", Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Antonia Pepita Giesler für "Schwarmtiere", Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Pasindu Goldmann für "The Kids Turned Out Fine", ifs internationale filmschule köln

Weitere Informationen zu den Nominierten sowie die Jurybegründungen unter www.firststeps.de.