FSFF-Leiter Matthias Helwig: "Die Leute mit Aktionen ins Kino holen"

Als "Kinomacher aus purer Leidenschaft" hat ihn die Bayerische Akademie der Schönen Künste bezeichnet. Mit Blickpunkt:Film sprach Matthias Helwig über die 16. Ausgabe seines Fünf Seen Filmfestivals, die Probleme der Arthousekinos und die Perspektive der Branche.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnet es als "eines der bedeutenden Filmfeste in Deutschland". Wie hat sich das Fünf Seen Filmfestival in Ihren Augen etabliert?

Matthias Helwig: Als Kulturevent ist es inzwischen sehr etabliert, nicht zuletzt, weil es in den letzten beiden Jahren auch analog stattgefunden hat. Aber auch wir werden dieses Jahr dieselben Probleme bekommen wie alle anderen. Wir müssen es schaffen, dass es als singulärer Event wahrgenommen wird und die Leute auch kommen. Im Arthousekino gibt es im Moment große Rückgänge. Das war bisher die Basis für den Erfolg des Festivals. Sowohl das Filmfest als auch das DOK fest München hatten Rückgänge. Ich hoffe, dass sich bis Ende August alles weiter normalisiert und durch den schönen Sommer die Lust wächst, auf das Fünf Seen Filmfestival zu gehen.

Wie hat sich der Zuspruch über die Jahre entwickelt?

Matthias Helwig: Bis zum Beginn der Pandemie hat der Besuch ständig zugenommen, in den Jahren von 2010 bis 2016 sogar sehr stark. Die Pandemie hat für extreme Rückgänge gesorgt, sodass wir jetzt noch gar nicht genau einschätzen können, wo wir stehen. Ich bin sehr gespannt, wie das Festival aufgenommen wird, wenn wir in einer Woche starten.

Auch Ihr Festival bietet Erstaufführungen. In welcher Liga spielt es mit?

Matthias Helwig: Es ist sehr schwer deutsche Filme in Erstaufführung für ein Festival meiner Größe zu bekommen. Dafür gibt es die Berlinale, München, Hof und eventuell noch Hamburg, die ihren Premierencharakter pflegen. Dagegen ist es einfacher - und so habe ich das Festival auch positioniert - aus Österreich und der Schweiz Erstaufführungen zu bekommen. Für den österreichischen und Schweizer Film ist es eine interessante Plattform, da habe ich mir einen guten Namen gemacht. Wenn ein Festival nur auf den Premierenstatus setzt, kann es auch das Problem geben, das man auch einen schlechten Film nehmen muss, bloß weil es sich um eine Premiere handelt. Ich bin ganz froh, dass ich auch Nachaufführer bin, weil ich besser auswählen kann. Ich kann die besten Filme aus Berlin, Solothurn oder Graz zeigen, dadurch finden die Leute bei mir ein ganz hohes Niveau.

Wie ist nach 15 Jahren Ihr eigener Anspruch an das Fünf Seen Filmfestival?

Matthias Helwig: Am Anfang wollte ich mit dem Festival den Nachwuchsfilm in Deutschland fördern und mich auf Deutschland, die Schweiz und Österreich fokussieren. Ich habe schnell gemerkt, dass es schwer ist, neben Hof und Saarbrücken noch ein Nachwuchsfestival zu etablieren. Deswegen habe ich den Fokus auf Mitteleuropa erweitert, mit Schweiz und Österreich im Mittelpunkt. Da gibt es wunderbare Filme. Es liegt nicht an der Qualität der Filme, dass sie manchmal nicht auf die Leinwand kommen. Wenn ich den Leuten gute und qualitätsvolle Filme bringe, dann kommen sie auch wieder ins Kino.

Gibt es eine Konkurrenz mit den anderen Filmfestivals in Bayern?

Matthias Helwig: Inzwischen sehe ich das gelassen. Am Anfang war ich eine Art jugendlicher Stürmer, aber inzwischen denke ich, dass jeder einfach seine Sache macht. Das Münchner Filmfest spielt in seiner Liga und muss sehen, wie es da besteht. Bei den Hofer Filmtagen bedeutet deren Premierenstatus, dass junge Filmemacher nicht das Label des Fünf Seen Filmfests UND der Hofer Filmtage bekommen können. Dadurch kann man jungen Künstlern auch Chancen verbauen, eine breitere Resonanz zu finden. Das muss Hof selbst wissen, ob es damit Filmemachern wirklich hilft. Letztendlich zeige ich über 100 Filme, und ob der eine oder andere fehlt, wird das Publikum nicht merken. Für manchen Filmemacher ist eine solche Premierenpolitik aber schade, weil er gerne auch zu uns gekommen wäre.

Was sind für Sie die Höhepunkte in diesem Jahr?

Matthias Helwig: Die Höhepunkte sind immer im Wettbewerb um den Fünf Seen Filmpreis. Die neun Filme, die dort gezeigt werden, sind für mich die besten. Ich freue mich auf zwei Deutschlandpremieren, beide aus der Schweiz, eine davon eine luftig leichte Sommerkomödie, in der sich jeder Jugendliche, aber auch jemand in meinem Alter wegträumen kann. Solche wunderbar gemachten Filme gehören zu diesem Festival. Und natürlich freue ich mich auf die Ehrengäste, auf Iris Berben und Sandra Hüller, und alle anderen Gäste, die diesmal kommen. Wir zeigen mit 130 Filmen etwas weniger als sonst. Aber es kommt nicht darauf an, das Festival immer größer zu machen. Die Leute sollen sich konzentrieren, und das Festival gewinnt so an Dichte.

Auf Gäste legen Sie großen Wert?

Matthias Helwig: Das Schönste ist einfach das Filmgespräch mit den Leuten. Bei großen Veranstaltungen wie der Berlinale sagen die Regisseure Hallo und gehen wieder, und das dann nur vor der Presse. Zu uns kommen sie, um über ihren Film zu reden. Anders als oft bei einem größeren Filmfest. Dort ist das Kino zur Hälfte mit Mitarbeitern und Fans des Teams besetzt, die den Film bejubeln. Da gibt es oft das Phänomen, dass ein Film großartig ankommt, aber hinterher im Kino nicht funktioniert. Bei uns testet ein Regisseur wirklich seinen Film. 99 Prozent der Zuschauer sind richtiges Publikum. Und Regisseure und Produzenten, die das wissen, kommen gerne, um mit dem normalen Publikum in Kontakt zu treten.

Gibt es spezielle Themen, die Sie dieses Jahr aufgreifen?

Matthias Helwig: Wegen der ganzen Krisen, die uns beschäftigen, habe ich diesmal die Tragikomödie in den Mittelpunkt gestellt. Eröffnungsfilm ist die Tragikomödie Alle wollen geliebt werden", aber es gibt auch eine Retrospektive zur Tragikomödie im Film, die von "Sein oder Nichtsein" über Einer flog über das Kuckucksnest" bis zu Little Miss Sunshine" reicht. "Im Kino gewesen. Geweint. Im Kino gewesen. Gelacht.": Bei der Überschrift habe ich mich an dem berühmten Satz von Kafka orientiert. Dazu beschäftigen uns das Thema Kino & Klima, die Ukraine, und natürlich Taiwan, das seit elf Jahren Gastland ist, weil mir das politisch sehr wichtig ist. Zusätzlich gibt es einen Albanien/Kosovo-Schwerpunkt, der die Probleme zwischen Serben und Kosovaren verdeutlicht. Oft versteht man mehr, wenn man es in einem Spielfilm sieht, als nach der Lektüre eines Zeitungsartikels.

Lässt sich das Festival in diesen Zeiten problemlos durch Förderer, Sponsoren und Tickets finanzieren?

Matthias Helwig: Für dieses Jahr trifft das noch zu, weil es natürlich unter den privaten Unterstützern eine Art Mitleidsbonus nach dem Motto "Wir müssen der Kultur helfen!" gegeben hat. Für nächstes Jahr kann ich nicht sagen, wie die öffentlichen und privaten Förderer entscheiden werden. Im Moment sind wir sehr gut aufgestellt. Wir finanzieren uns zu 35 Prozent aus Ticketverkäufen, weitere 35 Prozent des Budgets in Höhe von 370.000 Euro tragen Anzeigen und Werbung bei, und die restlichen 30 Prozent kommen von den Förderern. Ich glaube, das ist ganz gesund. Und ich bin stolz darauf, dass wir mit unserem Programm mit denen größerer Filmfestivals mithalten können. Aber natürlich ist das nur durch das unglaubliche Engagement meines kleinen Kernteams von gerade mal sieben MitarbeiterInnen für über 100 Filme möglich. Sie müssten für die harte und kräftezehrende Arbeit im Marketing und in der Organisation längst mehr verdienen.

Was kann oder soll das Festival für den normalen Kinobetrieb leisten?

Matthias Helwig: Enorm viel. Wir müssen das Kino wieder zurück in die Aufmerksamkeit der Menschen bringen, jeder in seiner Region. Mit diesem Werbeaufwand und dem Engagement tun wir das auch. Momentan läuft schon unser Open Air. Der Hauptzweck besteht im Moment darin zu zeigen, dass das Kino ein tolles Erlebnis bietet, und dass das Publikum zum Herbst dorthin zurückkommen soll. Dieser Effekt hat sich auch immer eingestellt. Allerdings fällt mir dieses Jahr auf, dass zu unserem Publikumswettbewerb, der die kommenden Filme präsentiert, von den Filmverleihern nur wenig angeboten wurde für ein breites Publikum. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Programm der Arthouse-Verleiher im Herbst nicht so stark ist. Aber vielleicht ist ja bei den Filmen, die noch ihre große Premiere haben, etwas für ein größeres Publikum dabei.

Auf Festivals strömen die Zuschauer in Filme, die beim regulären Kinostart wenig Zuspruch finden. Ist das ein Widerspruch?

Matthias Helwig: Ich sehe das anders: Die Werbung ist einfach besser. Die Leute gehen in diese Filme, weil die Werbung für sie beim Event Festival gut war. Im Alltagsgeschäft erreichen momentan die Filme und die Werbung dafür das Publikum nicht. Die Leute wissen nicht, welche Filme laufen.

"Das Kino muss wieder Avantgarde werden", haben Sie letztes Jahr in Blickpunkt:Film gefordert. Aber wie?

Matthias Helwig: Jeder in seinem Bereich, in seiner Stadt muss zusehen, dass das Kino wieder ein attraktiver Ort wird. Es reicht nicht mehr, einfach nur Filme abzuspielen oder Popcorn zu verkaufen. Wir müssen andere Wege gehen, wir müssen versuchen, die Leute mit Aktionen ins Kino zu holen, wir müssen Events kreieren, was sehr viel Marketing und Personal erfordert. Wenn es eine Förderung gibt, dann muss sie hier ansetzen.

Sehen Sie denn schwere Zeiten auf den Kinofilm, das Kino generell oder auf den deutschen Film zukommen?

Matthias Helwig: Die Zeiten werden schwer, aber ich bin viel zu sehr Optimist und Kinoliebhaber, um nicht zu glauben, dass das Kino erneut so attraktiv werden wird, dass wieder viele Leute ins Kino gehen. Irgendwann werden sie von den Streamern wieder abkommen, die auch Probleme haben, dauernd attraktiven Content nachzulegen. Wir dürfen jedenfalls nicht mehr Filme ins Kino bringen, für die man keine zehn Euro zahlen will. Jeder Filmemacher, Drehbuchautor oder Produzent muss sich überlegen, ob es genügend Leute geben wird, die den Aufwand betreiben werden, um in diesen Film zu gehen, und zehn Euro oder mehr dafür ausgeben wollen. Das ist das Kriterium. Ich sage nicht, dass die Filme deswegen "mainstreamiger" oder seichter werden müssen, überhaupt nicht. Es müsste eher in eine Richtung gehen, wie sie der Film Everything Everywhere All At Once" weist. Den kann man sich sogar zweimal anschauen, weil man die vielen Wendungen beim ersten Mal kaum durchblickt. So muss es sein. Und nicht, dass man nach einer halben Stunde schon weiß, wie die Geschichte weitergeht. Dafür geht niemand mehr ins Kino. Es ist schon richtig, kleine Themen zu fördern. Aber man muss sich schon überlegen, ob ein kleiner Film wie zum Beispiel Wem gehört mein Dorf?" wirklich in das reguläre Verleihgeschäft gehört. Ich finde es richtig, diesen Film zu machen, aber er ist auf seine Gegend hin ausgerichtet. Für einen Kinobesitzer woanders ist er wirklich nur interessant, wenn es vor Ort ein ähnliches Problem gibt. Viele Filme sind so klein und speziell, und ich will gar nichts dagegen sagen, sie zu machen, aber die Förderbedingungen sollte man dafür anders gestalten.

Würden Sie es richtig finden, geförderte Filme nicht auf Biegen oder Brechen in den Verleih zu bringen?

Matthias Helwig: Ja, unbedingt! Förderung muss so vergeben werden, dass man das Ende mitdenkt. Es muss auch ein großes Budget für Marketing geben, also wie man einen Film ins Kino bringt. Und wenn ein fertiger Film den Erwartungen nicht entspricht, dann fällt dieses Budget eben weg. Tatsächlich finde ich es auch eine gute Idee, dass ein Tom Cruise am Erfolg von Top Gun Maverick" mitverdient. Ich gönne es ihm, weil er alles unternimmt, damit dieser Film im Kino auch läuft. Bei uns sind die Filme durchgefördert. Bis sie ins Kino kommen, interessiert es keinen mehr, ob ihn 10.000 oder 15.000 Besucher sehen. Der Regisseur ist vielleicht enttäuscht, aber längst beim nächsten oder übernächsten Film. Nur wir an der Kinokasse sehen, dass es blöd läuft und keiner kommt. Aber auch ich muss Geld verdienen, also mache ich mir vorher Gedanken, wie ich das schaffe. Bei uns haben durch die Förderung schon alle ihr Geld. Vielleicht bringt noch jemand einen Flyer raus. Da müsste ein Anreiz her, mehr unternehmerischer Wagemut gefragt sein.

Es wird viel versucht, um das Kino wieder ins Gespräch zu bringen. Was erhoffen Sie sich vom Kinofest?

Matthias Helwig: Wenig, ganz ehrlich. Im Arthousebereich gibt es den European Cinema Arthouse Day. Aber bei uns auf dem Land weiß kein Mensch, was das ist. Ich kann das gerne in mein Programm schreiben, trotzdem sagen die Kunden: So what! Auch beim Kinofest mache ich mit und zeige denselben Film, der am Freitag läuft, am Samstag für fünf Euro. Nur muss der so interessant sein, dass jemand dafür auch fünf Euro zahlen will. Für ein Kinofest müsste man das beste Wochenende und die besten Filme nehmen.

Wie sieht denn der Zuspruch in Ihren Häusern aus? Müssen auch Sie mehr Mainstream und Blockbuster programmieren?

Matthias Helwig: Ganz eindeutig. Der Arthousebereich hat sich halbiert. Es fehlen die wirklich großen Filme. Die große Zeit des Arthousefilms oder Filme wie "Die fabelhafte Welt der Amélie" oder Jenseits der Stille", das ist alles lange her. Die Filmchen oder Filme, die die Verleiher jetzt herausbringen müssen, wurden lange vor der Pandemie gemacht und haben keinen Biss, wenn man sie mit dem vergleicht, was auf den anderen Kanälen läuft. Auch ich verdiene im Moment mein Geld - ich sage leider, obwohl es natürlich schön ist - wenn überhaupt mit "Minions" und jetzt mit Guglhupfgeschwader".

Ist die Versorgung mit Filmen durch die digitalen Angebote für viele Publikumsschichten ausreichend?

Matthias Helwig: Während der Pandemie wurde der Appetit der Zuschauer auf bewegte Bilder erst einmal gesättigt. Jeder war daheim und schaute sich dauernd Bewegtbilder an. Das Medium Bewegtbild hat fast einen Overkill erzielt. Man muss jetzt schon genau herausstellen, warum jemand ins Kino gehen sollte. Und da gibt es viele Probleme. Wir setzen immer noch auf die falschen Pferde, Regisseure oder Stars, die vermeintlich sicheres Geld bringen. Ich glaube schon, dass es Filme gibt, die man groß herausstellen könnte, auch wenn sie ganz klein sind, weil sie einfach besonders sind. Aber gerade da fehlt das Budget. Es bleibt immer dieselbe Frage: Warum sollte jemand den Aufwand, ins Kino zu gehen, auf sich nehmen. Es gibt die innovativen Filme, und wir brauchen diese anderen Filmerzählungen fürs Kino. Das müssen wir auch digital herausstellen, weil die Leute dort unterwegs sind.

Die Bayerische Akademie der Schönen Künste hat Sie als "Kinomacher aus purer Leidenschaft" bezeichnet und für Ihre Verdienste um kulturelle Vermittlung ausgezeichnet. Was muss geschehen, um das Kino wieder strahlen zu lassen?

Matthias Helwig: Wir müssen als Kinomacher wieder raus gehen. Die Leute kommen nicht mehr von alleine in unser Kino. Vielleicht haben sie das Kinogehen als Gewohnheit verlernt, oder wir sind nicht mehr so interessant, also dürfen wir nicht einfach abwarten, bis sie wieder kommen, sondern wir müssen versuchen, unser Produkt mit verschiedenen Aktionen herauszustellen, jeder an seinem Ort. Wer das nicht macht, wird einfach untergehen.

Welche Perspektive sehen Sie für Ihre Kinos?

Matthias Helwig: Ich glaube, dass sich der Markt verkleinert hat. Wann er sich wieder erholt, weiß kein Mensch. Das bedeutet auch, dass das eine oder andere Kino schließen müssen wird, weil es nicht rentabel ist. Wir haben jetzt schon Riesenprobleme, weniger Einnahmen und extrem hohe, neue Kosten, die auf uns zukommen, ob das nun Energie oder Personal betrifft. Es gibt sicher eigentümergeführte Kinos, für die alles safe ist. Für Kinobetreiber mit Miet- oder Pachtverträgen wird es schwer werden.

Sind Ihre Kinos eigentümergeführt?

Matthias Helwig: Nur das in Gauting. Die anderen beiden werden es auch schwer haben. Der Vertrag für Seefeld läuft 2024 aus, und wie es weitergeht, entscheide ich nächstes Frühjahr. Starnberg läuft bis 2027. Da habe ich noch etwas Zeit, aber die Besucherzahlen müssen wieder besser werden, sonst ist selbst dieser Ort nicht rentabel.

Das Gespräch führte Ulrich Höcherl.