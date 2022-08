Lola-Gewinner Andreas Kleinert in Jury beim Festival des deutschen Films

Der Regisseur Andreas Kleinert, die Schauspielerin Barbara Philipp und der Produzent Wolfgang Esser bilden in diesem Jahr die Jury des Festival des deutschen Films, dessen 18. Ausgabe von 24. August bis 11. September in Ludwigshafen am Rhein stattfindet. Das teilt das Festival heute mit.

Andreas Kleinert war erst im Juni für die Regie des neunfachen Lola-Gewinners Lieber Thomas", den das Festival außer Konkurrenz zeigt, mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden.

Barbara Philipp hat seit ihrem Durchbruch im Jahr 1994 in Marc Ottikers Nah am Wasser" in zahlreichen Film- und TV-Produktionen mitgewirkt. Einen größeren Bekanntheitsgrad erlangte sie an der Seite von Ulrich Tukur in den Murot-"Tatorten".

Wolfgang Esser ist seit Ende der 1990er Jahre als Produzent tätig, aktuell u.a. für die "Spreewald-Krimi"-Reihe im ZDF.

Über die Jury, die den Ludwigshafener Filmkunstpreis in den Kategorien "Bester deutscher Film oder Fernsehfilm", "Beste Regie" und "Bestes Drehbuch" sowie die "Ludwigshafener Auszeichnungen" - lobende Erwähnungen für weitere zwei Filmwerke des Wettbewerbs - vergibt, sagt Festivalintendant Michael Kötz: "Mit diesen drei Jurymitgliedern haben wir eine hochkarätig sachkundige Jury dieses Jahr, deren Werke wir zugleich besonders gerne in den vergangenen Jahren gezeigt haben."