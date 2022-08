Nach 23 Jahren: Wolfgang Carl verkauft Tiberius Film

Wolfgang Carl hat die von ihm gegründete Tiberius Film an seine beiden bisherigen Co-Geschäftsführer Oliver Fink und Johannes Götz verkauft, die das Unternehmen künftig als Doppelspitze leiten.

Wolfgang Carl hat die von ihm 1999 gegründete Tiberius Film an seine Co-Geschäftsführer Oliver Fink und Johannes Götz verkauft, die das Unternehmen künftig als Doppelspitze leiten. Einer Pressemitteilung zufolge wird Fink weiter als Head of Acquisition, Götz als Head of Digital Distribution fungieren, während Carl als externer Berater für Tiberius Film tätig sein wird.

Zu seiner Entscheidung sagt Wolfgang Carl: "Nach 23 sehr erfolgreichen Jahren habe ich das große Glück meine Firma an Oliver Fink und Johannes Götz, meine langjährigen Geschäftsführer und Partner, übergeben zu können. Seit vielen Jahren führen die beiden bereits unser herausragendes Team und bestimmen im Wesentlichen unser Produktprogramm, unsere Vertriebswege und die strategische Ausrichtung. Mit ihrer Erfahrung und Qualität ist die weitere positive Entwicklung der Tiberius Film in einem sehr dynamischen Marktumfeld gesichert. Die Firma und ihre Mitarbeiter werden - mit einem gewissen Abstand - auch weiterhin ein Teil meines Lebens bleiben."

Oliver Fink betont: "Ich bin sehr glücklich, dass Wolfgang Carl mir und meinem geschätzten Kollegen Johannes Götz so viel Vertrauen entgegengebracht und uns die Firma übergeben hat, in die er so viel Herzblut gesteckt hat. Außerdem freue ich mich, dass er uns mit seinem Knowhow und seiner Erfahrung weiterhin als externer Berater zur Seite steht."

Johannes Götz ergänzt: "Auch ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen als Inhaber der Tiberius Film GmbH, die Oliver Fink und ich nun antreten dürfen. Wir haben bisher in unserer Zusammenarbeit sehr viel für Tiberius Film erreicht und werden das Unternehmen weiterhin gemeinsam in eine vielversprechende Zukunft führen."