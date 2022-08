Goldene Zeiten für die "Minions"

Binnen weniger Tage hat ein zweiter Neustart des Jahres 2022 die Marke von drei Millionen Kinobesuchern in Deutschland geknackt: "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" wird für das phänomenale (Zwischen-)Ergebnisse bei der Filmmesse in Köln mit der Goldenen Leinwand geehrt - wie auch "Top Gun Maverick".

Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Nachdem der Animationshit schon am zweiten Wochenende die Besuchermillion hinter sich gelassen hatte und für diese Leistung mit einem Bogey ausgezeichnet wurde, knackte er im Verlauf des gestrigen Donnerstags nun die Marke von drei Millionen deutschen Kinobesuchern - und wird für dieses phänomenale (Zwischen-)Ergebnis mit einer Goldenen Leinwand des HDF Kino geehrt.

Karel de Vries dankt dafür nicht zuletzt auch den Partnern auf Kinoseite. "Nach unserer sehr breit angelegten und kreativen Kampagne für 'Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss', die durch die Unterstützung und das große Engagement unserer Kinopartner noch verstärkt wurde, war es wunderbar, all diese großartigen und stetigen Einspielergebnisse in diesem Sommer zu sehen. Seit der Veröffentlichung des Films bis jetzt konnten wir über drei Millionen Minions-Fans begeistern! Ich danke dem Universal-Team und all unseren Partnern, die daran beteiligt waren, diesen Film zu einem so großen Erfolg zu machen", so der Geschäftsführer von Universal Pictures International Germany.

Der Animations-Blockbuster, der sich an diesem Wochenende auch anschickt, zum insgesamt besucherstärksten Film 2022 zu avancieren, ist der zweite Titel binnen weniger Tage, der die dritte Besuchermillion komplett macht und sich die Goldene Leinwand sichert. Als erstem Neustart des Jahres war dies Top Gun Maverick" am vergangenen Wochenende gelungen - womit der von Kritikern wie Publikum gleichermaßen gefeierte Überflieger ursprüngliche Erwartungen an das Abschneiden in Deutschland deutlich übertraf.

"Das ganze Paramount-Team freut sich wahnsinnig über diesen großartigen Erfolg für die ganze Branche und natürlich auch für uns selbst. Alle Kinofreund:innen haben uns so toll unterstützt und machen es hoffentlich noch für sehr lange. Dafür wollen wir Allen von ganzen Herzen danken und freuen uns riesig, auf der Filmmesse Köln endlich die Goldene Leinwand für diesen tollen Film zu bekommen", erklärt dazu Vincent de La Tour, Country Manager DACH von Paramount Pictures Germany.

Freude ob des goldenen Doppelschlags herrscht natürlich nicht zuletzt auch beim HDF Kino. "Zwei Goldene Leinwände in einer Woche - was für ein Erfolg!", erklärt dessen Vorsitzende Christine Berg: "Tom Cruise hat sich immer wieder für das Filmerlebnis im Kino stark gemacht und ich freue mich, dass dieser Einsatz mit der Goldenen Leinwand gekrönt wird. Gleichzeitig gratuliere ich Vincent de la Tour und dem gesamten Team von Paramount Pictures zu ihrer großartigen Arbeit." Und weiter: "Die Minions haben erneut bewiesen, dass sie zu den größten Kinostars gehören und echte Publikumsmagneten sind. Mein herzlicher Glückwunsch geht an Karel de Vries und sein Team von Universal Pictures zu diesem sensationellen Ergebnis. In diesem Sommer ist niemand an den Minions vorbeigekommen!"

Berg freue sich, die Goldenen Leinwände im Namen aller Kinos bei der am Dienstag startenden Filmmesse Köln übergeben zu dürfen. Weitere Informationen unter www.filmmesse.de.