Marktforschung: Kino nach Corona - Teil 10

Corona: Was war das nochmal? In den Nachrichten genoss das Thema zuletzt - trotz einer veritablen Sommerwelle - nur noch wenig Präsenz, zunehmen dürfte diese allerdings wieder mit den jetzt anstehenden Entscheidungen zu den Maßnahmen im Herbst und Winter. Zumindest zwischenzeitlich scheint wieder eine gewisse Normalität in das Leben der meisten Menschen eingekehrt zu sein - von allen Lebensbereichen lässt sich das aber noch nicht in vollem Umfang behaupten. Gerade die Kultur ist noch ein gutes Stück davon entfernt, Menschen wieder im selben Maße zu erreichen wie vor der Pandemie. Für die großen Events stimmen die Zuschauerzahlen zwar, insgesamt - und das gilt beileibe nicht nur für Kinos, sondern beispielsweise auch für Konzerte oder das Theater - werden noch immer nicht die Ergebnisse erreicht, die in der Vor-Corona-Zeit normal waren.

Mit der mittlerweile zehnten Studie zum Thema "Kino nach Corona" liefert SL Research einmal mehr einen aktuellen Blick auf Besuchsverhalten und Beweggründe der Kinogänger: Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Quote der Rückkehrer im Vergleich zur letzten Erhebung im Mai 2022 zwar deutlich gestiegen ist - dass aber die Anzahl der Besuche pro Kinogänger noch nicht wieder das Niveau vergangener Zeiten erreicht. Gerade hier zeigt sich Handlungsbedarf.

78 Prozent der befragten Kinogänger gaben an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten, also nach der langen Lockdown-Phase im Winter/Frühjahr 2020/2021, wieder ein Kino besucht haben. Dies ist ein Anstieg um neun Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Befragung (69 Prozent). Zwar gilt weiterhin, dass die Quote der Rückkehrer mit zunehmendem Alter abnimmt, aber insbesondere die Altersklasse 40+ zeigt diesmal einen überproportional hohen Zuwachs (um zwölf Prozentpunkte von 57 auf 69 Prozent) - nicht zuletzt Top Gun Maverick" dürfte zur Verbesserung in dieser Besuchergruppe beigetragen haben.

Positiv ist erneut hervorzuheben, dass dem Wunsch, ins Kino zurückzukehren, nahezu unverändert klar Ausdruck verliehen wird: Dass sie vor Corona häufig (mindestens einmal im Monat) oder regelmäßig (mindestens alle drei Monate) ins Kino gegangen sind, gaben 80 Prozent der Befragten an. Und auch für die Zukunft haben 79 Prozent der Kinobesucher die Absicht, zumindest alle drei Monate wieder ins Kino zu gehen - in den vergangenen sechs Monaten setzten jedoch nur 73 Prozent der Befragten diesen Wunsch tatsächlich in die Tat um.

Auffällig ist allerdings, wie sehr die Besuchshäufigkeit auch im Lauf dieses Jahres noch gelitten hat. Zwar gab knapp die Hälfte der Befragten an, aktuell (wieder) ebenso häufig vor die Leinwand zu kommen wie vor der Pandemie - und 14 Prozent kamen zuletzt sogar öfter. Aber 38 Prozent - und damit deutlich mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer - geht momentan seltener ins Kino als gewohnt. Ein klarer Hinweis darauf, dass es zwischenzeitlich nicht mehr vorwiegend darum geht, Menschen überhaupt wieder ans Kino heranzuführen, sondern in ganz besonderem Maße darum, die Besuchsfrequenz der bereits Zurückgekehrten (wenigstens) wieder auf das alte Niveau zu heben. Kinokampagne und Kinofest könnten an beiden Stellen wirken.

Dass das Kino aktuell leider nicht so hoch im Kurs steht, wie man sich das wünschen würde, zeigt sich besonders deutlich an den Angaben zu den derzeit präferierten Freizeitbeschäftigungen. Bei den "wichtigsten Freizeitaktivitäten", denen die Befragten nachgehen, findet sich das Kino "normalerweise" auf Rang 3 - bei den "aktuellen" Aktivitäten rangiert es aber mit einem Verlust von ganzen elf Prozentpunkten nur noch auf neunter Position. Damit einher geht die durchaus alarmierende Tatsache, dass 32 Prozent der Befragten angaben, Kino besitze für sie derzeit nicht den gleichen Stellenwert wie früher. Auffällig ist dabei, dass dieser Aussage mit zunehmendem Alter häufiger zugestimmt wird.

Die Liste der Gründe für eine seltenere Kinonutzung ist lang - und während "Stärkere Nutzung von Streaming" mit 45 Prozent der Punkt ist, der am häufigsten genannt wird, rangiert "Budget ist durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten belastet" bereits mit satten 37 Prozent auf Platz zwei - hinzu kommt, dass generell "Zu hohe Preise" von 32 Prozent der Befragten mit negativer Entwicklung beim Kinobesuch moniert wurde. Zwei weitere "Top"-Gründe, die jeweils von 36 Prozent angeführt wurden, sind ein "Unattraktives Filmangebot" - und tatsächlich die Angst vor einer Ansteckung.

Ein grundlegendes Problem scheint zu sein, dass sich die Herangehensweise, wie ein Kinobesuch geplant wird, verändert hat: Ganze 54 Prozent der Befragten gaben an, dass spontane Kinobesuche seltener geworden sind. Gerade hierin könnte ein Problem für die weniger aufmerksamkeitsstarke "Mittelware" liegen. Selbstverständlich spielte gerade zuletzt auch das Wetter eine Rolle: 40 Prozent der Befragten gehen bei gutem Wetter lieber anderen Freizeitaktivitäten nach. Immerhin: Für 28 Prozent ist die Abkühlung durch Klimaanlagen Motivation, gerade dann ein Kino aufzusuchen.

Was aber kann die Menschen wieder stärker für das Kino begeistern? Auch an dieser Stelle gibt die Studie interessante Anhaltspunkte: Demnach sind 42 Prozent der Befragten bereit, für sogenannte Premiumangebote einen höheren Ticketpreis zu bezahlen (bei den 30- bis 39-Jährigen sogar jeder Zweite!); besonders gefragt sind dabei ausgefallene Sitzkonzepte (76 Prozent), 3D-Raumklang (68 Prozent) und eine möglichst große Leinwand (62 Prozent). 53 Prozent der Kinogänger würden sich auch für die Idee eines Abonnements für Kinobesuche interessieren - insbesondere die 20- bis 29-Jährigen stimmen hier zu (66 Prozent). Eine hohe Preissensibilität zeigen besonders die jüngeren Zielgruppen: 73 Prozent der 16- bis 19-Jährigen sowie der 20- bis 29-Jährigen stimmen der Aussage zu, dass sie bei niedrigeren Eintrittspreisen häufiger ins Kino gehen würden, während der Gesamtschnitt bei 65 Prozent liegt.

Mit im Fokus der Studie stand diesmal das Thema 3D. Hier scheint zwar grundsätzlich eine etwas zurückhaltende Stimmung vorzuherrschen - ganz anders sieht dies allerdings aus, wenn es um eine spezielle Filmreihe geht...

Ganz allgemein würden fast zwei Drittel der Befragten die 2D-Version eines Films der 3D-Version vorziehen. Für 3D spricht dabei die Aussicht auf ein besonderes Kinoerlebnis (62 Prozent), die Special Effects (55 Prozent) sowie die Möglichkeit, quasi in den Film einzutauchen (55 Prozent). Aber auch die Gründe gegen 3D sind vielfältig: jeder Zweite empfindet die Kosten als zu hoch, 48 Prozent sind der Meinung, dass die Umsetzung der Effekte oftmals schlecht bzw. enttäuschend ist, und 45 Prozent verzichten auf 3D, wenn absehbar ist, dass der Film durch einen 3D Effekt nichts hinzugewinnt. So stimmen dann auch 88 Prozent der Aussage zu, dass nicht jeder 3D-Film einen Aufpreis wert ist. 51 Prozent sind aber bereit, einen Aufpreis bei Filmen zu zahlen, die ein Event darstellen. Für jeden Zweiten macht 3D auch den Unterschied zum Streaming aus, den man zu Hause nicht in der Form erleben kann. Andererseits geben aber auch 47 Prozent an, dass 3D an Reiz verloren hat, da viele Filme bereits kurz nach Kinostart auch über Streaming/Home Entertainment verfügbar sind.

Damit zur großen Ausnahme und einem potenziellen "Gamechanger" zum Ende des Jahres: 61 Prozent der Befragten wollen Avatar: The Way of Water" im Kino sehen - und ganze 69 Prozent davon haben vor, die 3D-Version zu schauen. Der Anteil der 3D-Befürworter liegt hier also nahezu doppelt so hoch wie gewöhnlich. Und immerhin noch jeder Vierte erklärte, den mehr als zwölf Jahr alten Vorgänger, der im September (neu in HFR bearbeitet) wieder auf die Leinwände kommt, vor dem Start des Sequels noch einmal "sehr wahrscheinlich" oder "wahrscheinlich" im Kino ansehen zu wollen.

Einem aktuellen Sorgenkind des Kinos widmete sich ein weiterer Fragenblock: dem deutschen Film. Zwar gaben 77 Prozent der Befragten an, dass sie eher auf die Geschichte des Films als auf seine Herkunft schauen, aber 61 Prozent stimmten der Aussage zu, dass sie tendenziell eher US-Filme wählen - wohingegen nur fünf Prozent deutsche Produktionen jenen aus den USA grundsätzlich vorziehen. Ganze 29 Prozent sehen nach eigenen Angaben deutsche Filme im Kino "grundsätzlich" nicht an, nur 23 Prozent der Befragten erklärten, grundsätzlich gerne deutsche Filme auf der Leinwand zu sehen.

Die Gründe, weshalb deutsche Filme eher nicht im Kino geschaut werden, sind wiederum vielfältig: Mit 19 Prozent führt die Aussage, dass oftmals der Inhalt/die Story dieser Titel nicht gefällt. 16 Prozent gaben an, dass ein geringeres Budget auch zu einer geringeren Qualität führt. Pauschalisiert erklärten 15 Prozent, dass deutsche Filme nicht so gut gefallen wie internationale Filme, und 13 Prozent finden, dass es unter den deutschen Filmen zu viele Komödien bzw. romantische Komödien gibt. Anmerken darf man aber doch, das mit Guglhupfgeschwader" gerade erst eine Komödie den besten Start des Jahres für einen deutschen Film hingelegt hat - und damit erstmals seit Anfang Februar, als Wunderschön" in die Kinos kam, wieder ein ernsthafter Anwärter auf die Besuchermillion auf den Leinwänden zu sehen ist.

Zum Abschluss wurden die Teilnehmer einmal mehr gebeten, den Zeitpunkt anzugeben, ab dem ihrer Meinung nach das Leben wieder relativ normal verlaufen wird. Die aktuelle Lage spiegelt sich hier deutlich wieder - denn für immerhin 35 Prozent der Befragten ist es bereits der Fall - im Mai lag dieser Anteil noch bei 23 Prozent. Allerdings: Weiterhin gehen 36 Prozent der Befragten davon aus, dass das Leben nie wieder so sein wird, wie vor der Pandemie. Grundsätzlich einig ist man sich in der Frage, ob der Herbst wieder neuerliche Einschränkungen mit sich bringt: Davon gehen fast alle (93 Prozent) aus. Zwar erwartet mit 70 Prozent die deutlich Mehrheit Maßnahmen, die den Alltag nur in geringem Maße beeinflussen werden - doch immerhin 23 Prozent gehen von starken Restriktionen bis hin zum Lockdown aus. Gute, dass die Ampel zumindest dem gerade eine Absage erteilt hat...

Gaby Hardt-Voss

Zur Methodik:

Die zehnte Umfrage zur Studien-Reihe "Kino nach Corona" wurde von SL Research vom 28. Juli bis 01. August 2022 über www.moviepanel.de durchgeführt. 880 deutsche Kinogänger ab 16 Jahren nahmen an dieser Umfrage teil, die Zusammensetzung des Samples orientierte sich erneut an der des deutschen Kinopublikums. SL Research - The Survey Lighthouse ist der Geschäftsbereich der Weischer.Cinema Operations GmbH, der sich seit 2003 mit dem Thema Film- und Kinomarktforschung beschäftigt. Wenn Sie Interesse an weiteren Ergebnissen haben, kontaktieren Sie bitte slresearch@weischer.net.