Olga Kurylenko und Alec Baldwin kommen Verschwörung auf die Spur

Olga Kurylenko und Alec Baldwin übernehmen die Hauptrollen in dem Spionage-Actionthriller "Chief of Station".

Nach einem Drehbuch von George Mahaffey inszeniert Jesse V Johnson noch in diesem Jahr in Budapest den Spionage-Action-Thriller "Chief of Station".

Wie "Deadline.com" berichtet, spielt Alec Baldwin darin einen ehemaligen CIA-Teamleiter, der, nachdem er erfahren hat, dass der Tod seiner Frau kein Unfall war, wieder in die Unterwelt der Spione eintaucht. Er tut sich mit einigen Beratern und einer von Olga Kurylenko gespielten unberechenbaren Agentin zusammen. Gemeinsam kommen sie einer Verschwörung auf die Spur, die alles infrage stellt, was sie bisher gewusst haben.

Regisseur Jesse V. Johnson sagt über das Projekt: "Es ist mir eine Ehre, bei diesem epischen Actionabenteuer mit zwei der authentischsten Legenden des Kinos zusammenzuarbeiten. Alec und Olga werden sicher Leinwandmagie versprühen; sie ist eine Naturgewalt."

Produziert wird "Chief of Station" von Steve Lee Jones und Matthew Shreder.