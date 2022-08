Projekt CineCov bietet Anlaufstelle für Hygieneleitfäden

Wie das Projekt CineCov mitteilt, können sich Kinobetreibende von jetzt an mit Hilfe einer umfassenden Anlaufstelle mit Hygieneleitfäden und Lüftungssimulator auf eine potenzielle Infektionswelle ab Herbst vorbereiten. Das Konzept hat das Fraunhofer IBP im Rahmen des Projekts gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V (ASER), der Universität der Bundeswehr München, dem Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik, Fraunhofer Singapore, Fraunhofer Austria auf Initiative der SPIO und mit Förderung durch die BKM entwickelt.

Unter www.cinecov.de stehen den Kinobetreibenden ein Leitfaden zur Raumlufthygiene sowie ein Muster für das geforderte Hygienekonzept zur Verfügung. Außerdem finden sie über die durch das Institut ASER bereitgestellten Online-Dialoge Antworten auf darüber hinaus gehende Fragen für Filmtheater sowie den Gesundheitsschutz in Betrieben. Etwaige Maßnahmen wie Maskenpflichten, verringerte Belegungszahlen und erweiterte Lüftungsmaßnahmen für die Kinosäle könnten auf diese Weise ergänzt werden.

Zudem können die Akteure mittels eines Lüftungskonfigurators ihre bestehenden Lüftungsmaßnahmen bewerten und darauf aufbauend ein auf ihr Kino zugeschnittenes Konzept entwickeln. Dieses vom Fraunhofer IBP und Fraunhofer Austria umgesetzte Werkzeug basiert auf den im Projekt CineCov eingesetzten Ausbreitungssimulationen. Hierfür wurden drei typische Kinosäle unterschiedlicher Größe und Durchlüftung betrachtet (wir berichteten): das Cincinatti in München mit einem großen Saal und Mischlüftung, das Neue Rex in München mit einer modernen und für Kinos mittlerweile typischen Quelllüftung, und der Trifthof in Weilheim mit einem kleinen Saal und einer Lüftung über Weitwurfdüsen. Gemeinsam mit Expertengruppen der Universität der Bundeswehr München wurden hier Strömungsversuche mit Tracer-Gasen und künstlichen Aerosolen durchgeführt, um deren Ausbreitung im Saal für den Abgleich mit der Simulation zu ermitteln. Um einzuschätzen, ob die im Konzept hinterlegten Luftmengen genügen, das Infektionsrisiko vergleichbar gering zu halten, steht nun der CineCov-Konfigurator online zur Verwendung bereit.

Zusätzlich untersucht wurden ergänzende raumgreifende Luftreinigungstechniken, die bei Bedarf zum Einsatz kommen können. Mittels Surrogat-Viren (Modellviren) analysierte die Hygiene- und Raumklima-Forschungsgruppe des Fraunhofer IBP, ob bzw. wie viele infektiöse Aerosole im unmittelbaren Umfeld einer Virusquelle nachweisbar sind - mit und ohne solche Techniken. Im Vergleich zur Nullmessung konnte nach Angaben des Projekts CineCov die verbleibende Viruslast um mehr als 90 Prozent, teils bis zu 99 Prozent bei der ersten Probennahme reduziert werden, während bei der Referenzsituation ohne Raumluftreinigung keine Abnahme zu beobachten war. Demnach konnte durch solche Technologien ein verbleibendes Infektionsrisiko im Umfeld der Virusquelle weiter gesenkt werden.

Ausdrücklich betonte wird dabei, dass diese Technologien im "konkreten Einzelfall als Ergänzung zu bestehenden raumlufthygienischen Konzepten gemäß Empfehlungen des UBA und der BKM" zu sehen sind. Darüber hinaus seien auch organisatorische Maßnahmen der Besucherlenkung ein probates Mittel um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Hierzu wurden mittels Agentensimulation verschiedene Maßnahmen für die Reduktion von nahen Begegnungen im Kino untersucht.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte das Projekt CineCov das geringe Infektionsrisiko in Kinos bestätigt.

Weitere Informationen unter www.cinecov.de.