18 Editor*innen im Rennen um die Schnitt Preise

"Ein breites und hochwertiges Spektrum an Nominierungen", wie es in einer Pressemitteilung heißt, ist heute für die Schnitt Preise bekannt gegeben worden, die am 17. Oktober im Rahmen von Edimotion - Festival für Filmschnitt und Montagekunst vergeben werden. Insgesamt sind 18 Editor*innen für ihre Montageleistungen an 15 Filmen nominiert.

Edimotion-Geschäftsführerin Jenny Krüger stellt erfreut fest: "2022 hatten wir überdurchschnittlich viele Einreichungen - man merkt, dass sich die Bedingungen für Kinostarts im letzten Jahr weitgehend normalisiert haben."

Die Nominierten im Überblick:

FILMSTIFTUNG NRW SCHNITT PREIS SPIELFILM (dotiert mit 7.500 Euro):

Fred Baillif für La Mif" (Regie: Fred Baillif)

Heike Parplies für Niemand ist bei den Kälbern" (Regie: Sabrina Sarabi)

Suzana Pedro für Olga" (Regie: Elie Grappe)

Joana Scrinzi für Große Freiheit" (Regie: Sebastian Meise)

Claudia Wolscht für Fabian oder Der Gang vor die Hunde" (Regie: Dominik Graf)

BILD-KUNST SCHNITT PREIS DOKUMENTARFILM (dotiert mit 7.500 Euro):

Yana Höhnerbach und Mike Schlömer für "Auf Anfang" (Regie: Georg Nonnenmacher und Mike Schlömer)

Judy Landkammer für I am the Tigress" (Regie: Philipp Fussenegger und Dino Osmanovic)

Anja Pohl für Walchensee Forever" (Regie: Janna Ji Wonders)

Stefan Stabenow für Wer wir waren" (Regie: Marc Bauder)

Tania Stöcklin für "Die Kunst der Stille" (Regie: Maurizius Staerkle Drux)

THE EDIT SPACE FÖRDERPREIS SCHNITT (dotiert mit 2.500 Euro):

Ilya Gavrilenkov für "Vibrations - Inner Music" (Regie: Cadenza Zhao)

Florian Geisseler für "Über Wasser" (Regie: Jela Hasler)

Nikolai Huber und %Nicole Huminski% für "Drecks Kleingeld" (Regie: Nicole Huminski)

Neozoon für "Biting the Dust" (Regie: Neozoon)

Svenja Plaas für "Topfpalmen" (Regie: Rosa Friedrich)