Mostra ehrt Kostümbildnerin Arianne Phillips

Die dreifach für einen Oscar nominierte Kostümbildnerin Arianne Phillips wird am 5. September im Rahmen der Mostra in Venedig mit dem Campari Passion for Film Award ausgezeichnet.

Der Campari Passion for Film Award geht in diesem Jahr an die dreifach Oscar-nominierte Kostümbildnerin Arianne Phillips ("Once Upon a Time in Hollywood", "W E - Die Romanze des Jahrhunderts", Walk the Line"). Wie die Mostra in Venedig heute bekannt gibt, wird ihr die Auszeichnung am 5. September verliehen. Im Anschluss wird Olivia Wildes Don't Worry Darling", der in Venedig außerhalb des Wettbewerbs läuft, gezeigt, bei dem Arianne Phillips für die Kostüme verantwortlich war.

Der Campari Passion for Film Award wird seit vier Jahren für einen bemerkenswerten Beitrag, den einer der engsten Mitarbeiter des Regisseurs geleistet hat, um einen Film zu dem Kunstwerk werden zu lassen, das ein Film darstellt. Bisherige Preisträger sind der US-amerikanische Editor Bob Murawski, der italienische Kameramann Luca Bigazzi, der US-amerikanische Jazztrompeter und Komponist Terence Blanchard sowie der britische Ausstatter Marcus Rowland.

Mostra-Direktor Alberto Barbera sagt über die diesjährige Preisträgerin: "Arianne Phillips hat die Ästhetik der Pop-Kultur (und mehr) in den vergangenen 30 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes gestaltet. Ihr kreativer Weg, der sie zu einer der einflussreichsten Künstlerinnen in der Welt von Mode und Film gemacht hat, führt von der endgültigen Verschlüsselung dunkler Mode in 'The Crow - Die Rache der Krähe' zu den fortwährenden ästhetischen Innovationen in den verschiedenen Looks und Projekten von Madonna, von den tadellosen Outfits, die die Protagonisten in Filmen von Tom Ford getragen haben, bis hin zu Tarantinos umwerfendem Blick auf 1969 in seinem Film 'Once Upon a Time in...Hollywood' und den vieldeutigen 1950ern in 'Don't Worry Darling'. Neben ihren wohlverdienten Oscarnominierungen ist Ariadne Phillips nicht nur eine exzellente Kostümdesignerin, sie ist eine Künstlerin, die weiß, wie sie Kleidung, Stoffe und Accessoires weit über ihre Funktion als ästhetische und dekorative Elemente als erzählerische Instrumente nutzen kann, die die Natur und Psychologie der Charaktere ebenso definieren wie die Dialoge und der restliche Rahmen."

Arianne Phillips zeigte sich äußert geehrt, "neben den anderen großartigen Künstlern den Campari Passion for Film Award zu bekommen". Weiter erklärte sie: "Es ist sehr aufregend, die Möglichkeit zu haben, eine meiner erfüllendsten und speziellsten Zusammenarbeiten mit Regisseurin Olivia Wilde hervorheben zu können. 'Don't Worry Darling' war die unglaubliche Gelegenheit, mit einer Regisseurin zusammenzuarbeiten, die eine kompromisslose Vision hat und deren Regieführung zu einem kreativen Diskurs auf höchster Ebene geführt hat. Ich schätze mich glücklich, an 'Don't Worry Darling' mitgearbeitet zu haben, und für meine Arbeit so eine wunderbare Würdigung beim Filmfestival in Venedig zu erhalten, macht einen gleichermaßen demütig und begeistert."