Alberto Horta verlässt Warner Bros. Discovery

In der Neuaufstellung des Warner Bros Discovery Teams GSA unter Hannes Heyelmann war offenbar kein Platz mehr für Alberto Horta. Der VP Commercial Development und Stellvertretende Geschäftsführer der Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG sowie Senderchef von Tele 5 verlässt das Unternehmen "in freundlichem Einvernehmen, um sich beruflich neu zu orientieren".

Alberto Horta sagt über den Schritt: "In den stets spannenden letzten 15 Jahren war es mir möglich, zahlreiche für das Unternehmen relevante Projekte umzusetzen und viele langfristige strategische Partnerschaften auf lokaler und internationaler Ebene aufzubauen. Nach dem Abschluss der Tele 5 Neuausrichtung und des erfolgreichen Starts des Streaming-Dienstes Discovery+ werde ich das Unternehmen jetzt verlassen, um mich beruflich neuen Aufgaben zu stellen. Ausdrücklich möchte ich mich bei meinen großartigen Teams in München sowie meinen internationalen ManagementkollegInnen für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken".

Hannes Heyelmann, GM von Warner Bros. Discovery GSA, kommentiert: "Während seiner langjährigen Tätigkeit hat Alberto Horta einen maßgeblichen Beitrag für das umfassende Wachstum und die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung des Discovery Geschäfts insbesondere in der DACH-Region geleistet. Mit Alberto Horta verlässt eine erfahrene Führungskraft unser Unternehmen, die nicht nur in der gesamten Branche hoch angesehen ist, sondern der auch der engagierte Einsatz für Diversity und Nachwuchsförderung ein wichtiges Anliegen waren. Wir danken Alberto Horta für das Geleistete und wünschen ihm persönlich wie beruflich alles Gute."

Horta verantwortete als VP Commercial Development und Head of Tele 5 von Discovery die Strategieentwicklung und kommerzielle Ausrichtung von Warner Bros. Discovery Deutschland in den Bereichen Distribution, Ad Sales und Digital. Hier war er für die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg verantwortlich. In den vergangenen Jahren leitete er bei Discovery umfassende Integrations- und Transformationsprozesse. Dazu zählten u.a. eben auch die Akquisition und Integration von Tele 5 als Geschäftsführer und der Launch des Streaming-Services Discovery+.