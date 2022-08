Management-Team von Warner Bros. Discovery GSA steht

Hannes Heyelmann, der seit Juni als General Manager und EVP von Warner Bros fungiert, hat jetzt die ihm direkt unterstellten Manager bekannt gegeben, die das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten werden.

Demnach ist Steffen Schier für den Bereich Theatrical Distribution verantwortet.

Für die lokalen Kinoproduktionen verantwortlich ist Magdalena Prosteder, im Verantwortungsbereich von Anke Greifeneder, die in enger Zusammenarbeit mit Heyelmann weiterhin an Antony Root, EVP, Original Production EMEA, berichtet, liegen Original Production für die Warner TV-Sender und HBO Max.

Der Bereich Distribution und Partnerships, der u.a. Content-, Affiliate- und Digital Sales sowie Consumer Products, Games und Franchise Management umfasst, liegt im Verantwortungsbereich von Matthias Heinze.

Marion Rathmann ist für das Programm aller FTA- und Pay Entertainment-Sender und Streaming-Angebote sowie die lokalen non-scripted Produktionen für die FTA-Sender und Discovery+ verantwortlich.

In den Verantwortungsbereich von Susanne Reiter fallen Marketing und Local Creative Services aller FTA- und Pay Entertainment-Sender sowie Streaming in enger Zusammenarbeit mit dem EMEA-Streaming-Marketing-Team. Darüber hinaus leitet sie alle Insights & Research-Aktivitäten.

Die Bereiche Ad Sales und Media Planning fallen in den Zuständigkeitsbereich von Markus Spangler, Daniela Allgayer-Koreimann verantwortet den Bereich Kommunikation und Events.

Eine Marketing-Leitung für den Bereich Kino und Home Entertainment soll "sobald als möglich" bekannt gegeben werden.

"In den letzten Wochen habe ich an der künftigen Strategie für Warner Bros. Discovery in Deutschland, der Schweiz und Österreich gearbeitet und dabei auch die Aufstellung des Management-Teams für unsere Region festgelegt. Ich habe mit vielen Führungskräften von ehemals Discovery und WarnerMedia gesprochen und konnte mir einen Einblick in die zahlreichen Projekte, vielfältigen Prozesse, Aufgaben und Arbeitsabläufe verschaffen. Dabei haben mich immer wieder das Engagement, die Kreativität und Professionalität unserer Manager und Teams beeindruckt. Heute freue ich mich, das Management-Team bekannt zu geben, das mich zusammen mit seinen jeweiligen Teams bei der erfolgreichen Positionierung und dem zukünftigen Wachstum von Warner Bros. Discovery in GSA unterstützen wird", sagt Hannes Heyelmann über sein Team.