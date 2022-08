FilmSchauPlätze NRW legten wieder zu

Vorpandemische Bestmarken wurden bei der diesjährigen Ausgabe der FilmSchauPlätze zwar noch nicht erreicht, gegenüber dem Vorjahr gingen die Zahlen aber wieder kräftig nach oben. Spitzenreiter blieb bis zum Ende die Vorführung von "Life of Pi" in Hamm.

Am Montag, 8. August, gingen die 24. FilmSchauPlätze NRW in Leverkusen-Opladen mit der Vorführung von Catweazle" auf dem NaturGut Ophoven zu Ende - und auch wenn der Besuchsschnitt pro Veranstaltung gegenüber der Halbzeitbilanz (wir berichteten) leicht von 375 auf 340 fiel, steht unter dem Strich eine positive Bilanz. Insgesamt wurden 7200 Tickets für die 20 Veranstaltungen gelöst, damit ist man zwar noch nicht wieder ganz beim vorpandemischen Niveau (2019 waren es über 9000 Besucher, 2018 war sogar die Marke von 10.000 geknackt worden) angelangt, gegenüber der (eingeschränkten) Veranstaltungsreihe 2021 ging es aber wieder kräftig nach oben, nachdem die FilmSchauPlätze 2020 Pandemie-bedingt sogar ganz hatten abgesagt werden müssen. Der Besuchsabstand von rund 21 Prozent zu 2019 fällt gegenüber jenem im Gesamtkinomarkt zudem deutlich niedriger aus.

Der Vorführung von Life of Pi", zu der bei Hochsommerwetter 600 Gäste nach Hamm gekommen waren, blieb bis zum Ende der 24. Ausgabe der FilmSchauPlätze Spitzenreiter. Besonders beliebt waren aber auch die Vorstellungen in Rheinberg-Orsoy, Velen-Ramsdorf, Billerbeck und Roxel mit je 500 Besuchen. Auffällig ist unterdessen, dass keine der Veranstaltungen mit deutschen Filmen in dieser Topliste auftaucht - wobei das jeweilige Wetter bei diesen Terminen natürlich ein zentraler Faktor ist.

"Wir freuen uns sehr, dass wieder so viele Besucher:innen den Weg zu den FilmSchauPlätzen gefunden haben, und wir danken allen Partnern für ihr Engagement. 20 Open Air-Kinoabende mit Komödien, Dramen und Dokumentarfilmen und 20 Kurzfilmen aus Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass das Publikum das gemeinsame Kinoerlebnis auf der großen Leinwand zu schätzen weiß", erklärte Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW, zum Abschluss.

"Die FilmSchauPlätze sind auch deshalb beliebt, weil sie nicht nur auf die Filme, sondern auch auf die schönen Ecken Nordrhein-Westfalens aufmerksam machen - ein Konzept, das beim Publikum wirkt", ergänzt Projektleiterin Anna Fantl. "Auch ich danke allen Beteiligten vor Ort für ihren Einsatz bei der Vorbereitung und Gestaltung der Abende. Es ist auch dieses Zusammenspiel, das die Open Air-Kinoabende zu unvergesslichen Erlebnissen macht."