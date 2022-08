ORF koproduziert "Rise of the Raven"-Seriengroßprojekt

Mit ungarischen Partnern und der Beta koproduziert der ORF das internationale Seriengroßprojekt "Rise of the Raven". Robert Dornhelm ist einer der Regisseure, Laurence Rupp und Murathan Muslu sind im Haupt-Cast.

Gemeinsam mit Serendipity Point Films, Twin Media, HG Media, MR Film, Beta und TV2 koproduziert der ORF die internationale TV-Serie "Rise of the Raven". In den zehn Serienstunden des Großprojekts geht es um das abenteuerliche Lebens des Feldherren János Hunyadi im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts. Die Dreharbeiten mit Schauspielern wie Laurence Rupp und Murathan Muslu laufen seit Ende Juli in der Nähe von Budapest.

Regie führen Robert Dornhelm ("Vienna Blood") sowie die ungarischen Regisseure Orsi Nagypal und Attila Szász. Showrunner der Serie ist Balázs Lengyel. Die Drehbücher stammen von Lengyel, George Mihalka, Balázs Lovas, Zsófia Ruttkay, Attila Veres und Bán Mór, auf dessen Bestseller-Romanserie die Produktion basiert.

Mehr als 600 Schauspielerinnen und Schauspielern bzw. Stuntleuten und mit beinahe 100 Pferden läuft die Produktion. Der ungarische Nachwuchsstar Gellért L. Kádár spielt den Heerführer János Hunyadi, der 1456 in der Schlacht von Belgrad die osmanischen Truppen besiegte. Hunyadis Lebensgefährtin Elizabeth wird vom ungarischen Fernseh-, Film- und Bühnenstar Vivien Rujder dargestellt. Zur internationalen Besetzung gehören auch Cornelius Obonya, Francesco Acquaroli, Karel Roden, Rade Serbedzija, Thomas Trabacchi und Elena Rusconi.

Der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sagt über das Projekt: "Gemeinsame Geschichte ist es, die uns mit unseren Nachbarländern verbindet, und es ist spannend, historische Ereignisse, Leben und Taten großer Persönlichkeiten filmisch umzusetzen. Es freut mich sehr, dass der ORF Teil dieser großen internationalen Koproduktion 'Rise of the Raven' ist und dem TV-Publikum das Leben des legendären Heerführers Janos Hunyadi in Form einer bildgewaltigen, spannenden Fernsehserie näherbringen kann - mit Robert Dornhelm im Regiesessel und einer herausragenden internationalen wie österreichischen Besetzung, wie Laurence Rupp, Cornelius Obonya und Murathan Muslu. Ich wünsche allen Beteiligten vor und hinter der Kamera gutes Gelingen bei dieser imposanten Großproduktion."

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz ergänzt: "Durch internationale Zusammenarbeit ist es möglich, Produktionen zu realisieren, die sonst in dieser Größenordnung nicht machbar wären, und auch eine österreichische Komponente miteinzubringen. Ich bin stolz darauf, dass wir als relativ kleines Land bei dieser Großproduktion mit dabei sind. Ich danke unseren Ko-Partnern und wünsche allen Beteiligten - allen voran Meister-Regisseur Robert Dornhelm - viel Erfolg bei der Umsetzung von 'Rise of the Raven'."

Der Produzent Robert Lantos (Serendipity Point Films) sagt: "Mehr als zehn Jahre lang habe ich mit meinen Partnern diese epische Geschichte entwickelt - über den Mann, für den die Mittagsglocken läuten. Ein fantastisches Kreativteam, eine Besetzung und eine Crew, die zu den fähigsten gehören, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, haben sich zusammengefunden, um dieses fesselnde Drama mit Herz und Seele zum Leben zu erwecken, das den Lauf der Geschichte verändert hat."

"Rise of the Raven" ist eine Koproduktion von Serendipity Point Films, Twin Media, HG Media, MR Film und Beta sowie ORF und dem ungarischen Fernsehsender TV2 mit Unterstützung des Nationalen Filminstituts von Ungarn.