7 Fragen an... Kameramann Hanno Lentz

Der für Fabian oder der Gang vor die Hunde" Lola-prämierte Kameramann Hanno Lentz ist ab 1. September mit Freibad" in den Kinos.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Meine Klassenkameraden in der Grundschule erzählten morgens auf dem Schulhof, was sie am Abend alles in der Glotze gesehen hatten. Mit quadratischen Augen stammelten sie immer noch grenzwertig enthusiasmiert, wie da der Eine dem Anderen eine reingehauen hat und dann der Dingsda dazu kam usw.. Wir hatten zuhause keinen Fernseher. Aber nach ein paar heimlichen "Bonanza" etc. Sichtungen bei Freunden war klar, dass da immer der Eine irgendwo reinkommt, dem Anderen eins über die Rübe gibt usw. In Zukunft konnte ich also morgens mitreden, und zwar mit wachsendem Vergnügen über jene Filme, die ich nie gesehen hatte.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Als 1997 mein erster TV Film Sperling und der brennende Arm" von Dominik Graf vom ZDF wegen der blauen Farbgestaltung nicht abgenommen wurde, und ich vom Redakteur und der Produzentin einbestellt wurde, mir klargemacht wurde, dass wegen meiner schlechten Kameraarbeit nicht nur der Film floppen würde, sondern auch der Fortbestand der ganzen Reihe, ja sogar der Firma akut gefährdet sei, da war Holland in Not. Aber mit ein bisschen weniger Farb-Sättigung kam der Film beim Publikum sehr gut an, gewann 1998 den von VFF gestifteten Preis beim Filmfest München und wurde sogar als bester Film beim Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Mir war es eine Lehre, nicht die Ängste der anderen zu übernehmen!

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Dass ich bei dem Meisterwerk Die Magnetischen" von Regisseur Vincent M Cardona und Kameramann Brice Pancot mit nur drei anderen Menschen im Kino saß.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Aus gegebenem Anlass: Die durch die Hölle gehen" von Regisseur Michael Cimino und Kameramann Vilmos Zsigmond. Erzählerische Wucht, großes Schauspiel, einfache, große und emotionale Kameraarbeit ohne sinnfreie Mätzchen.

Was ist Ihr prägendes TV Erlebnis?

Wegen befürchtetem Gruselpotenzial von Der Hund von Blackwood Castle" schickte mein Großvater mich, als ich sieben oder acht Jahre alt war, frühzeitig ins Bett. Aufgrund unbehandelter Schwerhörigkeit hatte er dann nebenan den Apparat auf voller Lautstärke und so konnte ich dem Film als Hörspiel folgen und mir die Bilder im Kopf selber dazuphantasieren.

Ihre momentane Filmempfehlung?

Voices from the Fire" von Regisseurin Helen Simon und Kamerafrau Carla Muresan. Diese kreativen Köpfe brauchen mehr Chancen!

Was würden Sie im Kino-/TV-Markt gern ändern?

Alltagsgestresste, nachrichtenhysterisierte, klimawandelfürchtende, beziehungsgeschädigte, zukunftsparanoide, politikverzweifelte, genderverwirrte Zuschauer und Filmemacher mögen das Kino wieder als Ort lustvoller gesellschaftlicher Auseinandersetzung entdecken. Und anfangen könnt Ihr ja mit dem amüsant vorgehaltenen Spiegel "Freibad" von Doris Dörrie, der am 1. September startet!