Foto des Tages: "Milchzähne" im Dreh

Produktion

In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg entsteht derzeit nach dem gleichnamigen Roman von Helene Bukowski "Milchzähne" um eine Mutter und ihre Tochter in einer von Angst, Isolation und Aberglaube beherrschten Gemeinschaft von übrig gebliebenen Menschen in einer lebensfeindlichen Welt. Regie führt Sophia Bösch, nach einer gemeinsamen Adaption mit Roman Gielke. Es spielen Mathilde Bundschuh, Susanne Wolff, Viola Hinz, Ulrich Matthes u.v.m. Weydemann Bros. produziert in Koproduktion mit Dschoint Ventschr, in Zusammenarbeit mit SWR, SR, ARTE, SRF und der SRG SSR, gefördert von Creative Europe, HessenFilm, MV Filmförderung, Moin Filmförderung, Medienboard, BKM, DFFF, BAK, Zürcher Filmstiftung. Farbfilm Verleih und Filmcoopi bringen den Film in die deutschen und Schweizer Kinos. Das Foto zeigt: Jan Berning (Redaktion SWR), Helene Bukowski, Inga Behnsen (MV Filmförderung), Antje Naß (MV Filmförderung) und Milena Klemke (Weydemann Bros.; hintere Reihe v.l.n.r.) sowie Aleksandra Medianikova (Kamera), Ulrich Matthes, Mathilde Bundschuh, Susanne Wolff und Sophia Bösch (vordere Reihe v.l.n.r.) Foto: Merav Maroody (PR-Veröffentlichung)