"Schickeria"-Serie von Constantin Dokumentation startet bei Prime Video

Im Blickpunkt:Film-Interview sagte Constantin Dokumentation Leiter Jan Klophaus noch etwas nebulös, dass sie an einem Projekt über Lebensgefühle in den 1960er- bis 1980er-Jahren arbeiten, wo es nicht nur um Partyexzesse, sondern auch die Frauenbewegung ginge. Dieses Projekt ist offenbar die Doku-Serie "Schickeria - Als München noch sexy war" für Amazon Prime Video, die am 19. August startet.

Das Amazon Exclusive beleuchtet in vier 45-minütigen Episoden eine "schillernde Epoche, in der das Laute, Rebellische, Verruchte, Mondäne und vor Visionäre fest zur kulturellen Identität der damaligen 'heimlichen Hauptstadt Deutschlands' gehörte - ein internationaler 'Place to be' und Magnet für alle, die auf der Suche nach einem außergewöhnlichen, exzentrischen und enthemmten Leben waren".

Mit Hilfe unterschiedlicher Chronisten wie Iris Berben, Thomas Gottschalk und Michael Graeter, dem berüchtigtsten Boulevard-Reporter der Republik, erhält das Publikum Einblick in die damalige Zeit: Beginnend mit der Olympia-Bewerbung 1965 bis zur berühmt-berüchtigten Geburtstagsparty von Freddie Mercury in einem Münchner Travestie-Lokal 1985, wovon sich Szenen im legendären Musikvideo "Living on my Own" finden lassen.