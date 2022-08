Kinocharts Österreich: "Minions" machen die dritte Million voll

Schon vor dem Wochenende, an dem "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" Platz eins der österreichischen Kinocharts verteidigen konnte, wurde die dritte Umsatzmillion voll gemacht.

Mit 289.000 Euro Einspiel konnte Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" am vergangenen Wochenende Platz eins der österreichischen Kinocharts verteidigen und steht damit insgesamt bei gut 3,3 Mio. Euro. Auch die Plätze zwei und drei blieben mit Thor: Love and Thunder" (228.000 Euro; gesamt: 2,64 Mio. Euro) und Monsieur Claude und sein großes Fest" (163.000 Euro; gesamt: 468.000 Euro) im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Auf Platz vier landete mit DC League of Super-Pets" (149.000 Euro; inkl. Previews: 191.000 Euro) der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, gefolgt von Top Gun Maverick" (147.000 Euro; gesamt: 5,48 Mio. Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Fernando León de Aranoas Der perfekte Chef" belegte an seinem Startwochenende in Österreich mit einem Einspiel von knapp 14.500 Euro (inkl. Previews: 18.000 Euro) Platz 13, der Horrorfilm Arthur Malediction" 4.900 Euro; inkl. Previews: 5.700 Euro) startete auf der 18. Das finnisch-schwedische Horrordrama Hatching" belegte bei seinem Start in Österreich mit einem Einspiel von 3.800 Euro (inkl. Previews: 4.400 Euro) Platz 20, das indische Familiendrama "Chhalla Mud Ke Nahi Aaya" (2.400 Euro) startete auf Platz 24.

Die Top Ten der österreichischen Kinocharts