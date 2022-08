Saevar Lemke ist Chef von "Spiegel Geschichte" und Curiosity Channel

Ab sofort verantwortet Saevar Lemke als Country Manager laut einer Mitteilung vom Dienstag das SVoD-Angebot Curiosity Channel powered by "Spiegel" und den Pay-TV-Sender "Spiegel Geschichte". In dieser neuen Funktion betreut er die Partnerschaften mit Pay- und SVOD-Plattformen in den deutschsprachigen Märkten und soll darüber hinaus die Content-Marken insbesondere im digitalen Markt strategisch weiter entwickeln.

Lemke verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medienbranche. So arbeitete der internationale Programm- und Medienexperte mehr als 16 Jahre für Discovery in führenden Positionen, zuletzt sechs Jahre als Vice President International Program Sales EMEA and APAC.

Der Geschäftsführer "Spiegel TV Geschichte + Wissen", Patrick Hörl, sagt: "Saevar bringt genau die Qualitäten mit, die wir für den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer beiden Content-Marken im deutschsprachigen Markt brauchen. Er kennt den Factual-Markt aus langjähriger Erfahrung - und er kennt die Kraft, die herausragende Dokus auf unterschiedlichsten Ausspielwegen entfalten können. Saevar ist die Idealbesetzung für diesen Job."