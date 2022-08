Kinocharts Deutschland KW 30 online

Am vergangenen Wochenende wurde die Eine-Mio.-Besucher-Marke in den deutschen Kinos knapp verfehlt. Alle Kinozahlen des Wochenendes lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 245.000 Besuchern und einem Einspiel von gut 2,1 Mio. Euro konnte Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" Platz eins der deutschen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen und steht damit insgesamt bei gut 2,5 Mio. Besuchern (23 Mio. Euro). Auch Platz zwei blieb mit Thor: Love and Thunder" (WE: 142.000 Besucher, 1,47 Mio. Euro / gesamt: 1,4 Mio. Besucher; knapp 15 Mio. Euro) unverändert. Als einziger weiterer Titel sechsstellige Besucherzahlen schrieb der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, DC League of Super-Pets" (101.000 Besucher; 785.000 Euro), der im offiziellen Ranking - nach Umsatz - Platz fünf belegte.

Platz drei ging an Top Gun Maverick" (WE: 88.000 Besucher; 926.000 Euro / gesamt: 2,9 Mio. Besucher; 29,9 Mio. Euro) und Monsieur Claude und sein großes Fest" (WE: 84.000 Besucher; 795.000 Euro / gesamt: 273.000 Besucher; 2,5 Mio. Euro).

Zweiterfolgreichster Neustart in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende war Fernando León de Aranoas Der perfekte Chef" mit Javier Bardem in der Hauptrolle, der mit 6.500 Besuchern und 59.000 Euro Einspiel (inkl. Previews: 11.000 Besucher; 88.000 Euro) Platz 13 belegte. Ebenfalls noch in die Top 20 der deutschen Kinocharts schaffte es an seinem Startwochenende der Horrorfilm Arthur Malediction" (4.500 Besucher; 42.500 Euro) auf Platz 17.

Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende knapp 990.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei knapp neun Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern