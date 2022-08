Bjarne Mädel & Arne Feldhusen zu "Buba": Komödie = Tragödie + Zeit

Der Bösewicht aus der ersten Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" hat jetzt einen eigenen Film, morgen startet er bei Netflix. Wir unterhielten uns mit Bjarne Mädel und Arne Feldhusen über "Buba", warum der Film lustig ist und weshalb er nur für Netflix entstehen konnte.

Der Bösewicht aus der ersten Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" hat jetzt einen eigenen Film, morgen startet er bei Netflix. Wir unterhielten uns mit Hauptdarsteller Bjarne Mädel und Regisseur Arne Feldhusen über "Buba", warum der Film lustig ist und weshalb er nur für Netflix entstehen konnte.

Ist "Buba" eine Komödie oder eine Tragödie?

ARNE FELDHUSEN: Komödie beinhaltet immer auch Tragödie. Wenn beispielsweise ein Kind tollpatschig hinfällt, muss man vielleicht unweigerlich lachen - Komödie! Bis das Kind anfängt zu weinen - Tragödie!

BJARNE MÄDEL: So ist das bei guten Komödien. Für uns als Zuschauer kann es lustig sein, wenn das Kind hinfällt. Für das Kind selber ist es eine Tragödie.

ARNE FELDHUSEN: Oder es sieht, dass es alle lustig fanden und fängt dann auch an zu lachen. Dann ist es eine nicht ganz so tragische Komödie.

BJARNE MÄDEL: Nicht von ungefähr gibt es den Leitsatz: Komödie ist Tragödie plus Zeit. Wenn es einem gerade widerfährt, findet man es nicht besonders lustig. Aber mit einem halben Jahr Abstand entdeckt man womöglich das Komische an der Situation und kann dann darüber lachen.

Mit Buba haben Sie eine tragische Figur in komischen und bisweilen aberkomischen Situationen...

ARNE FELDHUSEN: Es ist tragisch, aber als so besonders traurige Figur empfinde ich ihn gar nicht. Er steht mir nah, weil mir seine Einstellung gefällt: Es ist so, wie es ist. Und ich mache das Beste daraus. Mein Eindruck war, dass man ihn gerne begleitet und neugierig auf die Dilemmas ist, mit denen er auf seinem Weg konfrontiert wird. Das Erkennen des Dilemmas ist tragisch, das stimmt. Aber er macht etwas daraus. Der Umgang mit den Dilemmas ist entscheidend. Menschen, denen bereits viel Schmerz widerfuhr, geben nicht einfach auf, sondern legen sich einen Schutzpanzer zu, damit es weitergehen kann. Wenn die Geschichte nur traurig wäre, würde ich sie nicht erzählen wollen.

BJARNE MÄDEL: Es ist eher eine Komödie, weil Buba zwar hinfällt, aber nicht liegenbleibt, sondern wieder aufsteht.

ARNE FELDHUSEN: Auch beim Erzählen einer tragischen Komödie bleibt trotzdem als Ziel, dass sich das Publikum einnässt. Auch wenn wir keine Punchline-Komödien machen. Es ist immer der Versuch des größtmöglichen Gags in klein.

BJARNE MÄDEL: Das Einnässen wiederum kann ja auch sehr tragisch sein.

Worin lag der Reiz, sich noch einmal mit der Figur Buba zu beschäftigen, die eigentlich - wie man weiß - am Ende der ersten Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" aus dem Leben scheidet?

ARNE FELDHUSEN: Als wir bei Bjarne anfragten, ob er für die Serie Lust auf diesen Buba hätte, wussten wir, dass es nur ein kleiner Auftritt sein würde. Ich hätte es komisch gefunden, wenn diese Figur einfach nur so da gewesen wäre, in der Luft hängen würde, ohne eine eigene Geschichte zu haben. Wenn es sich auf diese Miniatur beschränkt hätte, wäre es mir peinlich gewesen, Bjarne diesen Part anzubieten. Die Figur nahm dann automatisch ein Eigenleben an, als wir uns mit ihr zu beschäftigen begannen. Da flossen so viele Ideen ein, so viele Einfälle. Aber es wurden doch nicht mehr Auftritte. Wir haben Buba mehr geliebt, als man eine kleine Nebenrolle eigentlich lieben sollte. Die Figur ist ungewöhnlich, einen solchen Typen sieht man nicht jeden Tag. Er ist halt originell. Der Kosmos der Serie ist so liebevoll aufgebaut, inhaltlich so reichhaltig, weshalb es immer Überlegungen gab, ob man es dabei belässt oder sich nicht doch noch zusätzliches traut. Die btf (Bild- und Tonfabrik) ist als Produzent ein toller Partner, weil ihr Umgang mit Stoffen sehr spielerisch ist. Sie denken sich täglich neue Dinge aus. Spinoffs waren so auch ein Thema. Es stand schnell fest, dass es Buba sein musste, weil eigentlich alle es schade fanden, dass er so schnell tot war. Das wollten wir nicht so stehenlassen.

BJARNE MÄDEL: Es mag auch an dem abrupten Abgang liegen, aber er wurde vermisst. Schon bei den folgenden Staffeln wurde immer wieder überlegt, ob sich nicht doch noch etwas mit Buba machen ließe, ob er nicht vielleicht doch überlebt haben könnte. Aber bei einem solchen Abtritt wäre da nicht viel möglich gewesen an spielbaren Situationen. Also hatte ich auch wirklich einen definitiven Schlussstrich gezogen. Als die Idee dann aufkam, man könnte vielleicht seine Vorgeschichte erzählen, habe ich mich sehr gefreut. Ich mag diese Figur sehr. Aber er war auch sehr äußerlich angelegt, durch diese fast comichafte Erscheinung. Wir haben mir die Augenbrauen klein rasiert, die Haare blondiert, eine dicke Nase gemacht - da wurde ganz schön auf die Tube gedrückt. Diese Figur jetzt stärker im Realismus zu verankern, damit er einen Film tragen kann, war eine schöne Aufgabe.

Es musste also keine Überzeugungsarbeit bei Ihnen geleistet werden?

BJARNE MÄDEL: Nein, ich hatte von Anfang an große Lust, diese Figur nochmal neu anzupacken und fand es extrem lohnenswert, die Geschichte zu erzählen, wie Buba zu dem Typen wurde, wie man ihn in "How to Sell Drugs Online (Fast)" kennenlernt. Als Arne mir von der Prequel-Idee erzählt hat, beinhaltete die auch gleich die Karma-Geschichte. Und auch die Idee, das Ganze auf zwei Schultern zu legen, indem man Buba einen Bruder zur Seite stellt, gab es von Anfang an. Ich mochte das alles sofort.

Wie eng waren Sie involviert in die Entwicklung der Geschichte und des Drehbuchs?

ARNE FELDHUSEN: Ich bin kein Autor, bin aber immer dabei und gebe meinen Senf dazu, um die Richtung mitzubestimmen. Bei "Buba" war ich von Anfang involviert. Es gab frühe Anläufe, die für Bjarne und mich in eine falsche Richtung gingen. Bis wir auf dem richtigen Weg waren, ist eine Weile vergangen.

BJARNE MÄDEL: Den allerersten Plotpitch für Netflix haben wir sogar zu zweit geschrieben, weil wir wollten, dass das, was uns an dem Stoff reizt, auf jeden Fall Teil des Films ist.

Einerseits ist es wichtig, "Buba" im Universum von "How to Sell Drug Online (Fast)" zu verankern, andererseits soll der Film auch auf eigenen Beinen stehen. Wie findet man die richtige Balance?

ARNE FELDHUSEN: Uns war wichtig, einen eigenständigen Film zu machen. Nicht immer in Richtung Serie als Vorbild schielen zu müssen. Wir wollten uns von dem Korsett befreien, immer im Hinterkopf zu haben, dass dieser oder jener Parameter erfüllt sein muss, um die Fans glücklich zu machen. Es ist eine Vorgeschichte, die völlig unbelastet ist von dem, was später mit dieser Figur passiert, ortlos und auch ein bisschen zeitlos. So ergab sich eine leicht märchenhafte Atmosphäre, weil durch unseren Ansatz ein schönes Vakuum entstanden war, in der die Geschichte spielt. Es gab keine Gesetze, die wir beachten mussten, das wurde uns auch von Produzentenseite signalisiert. Es ist ein Film über diese Figur, die man aus der Serie kennt, und der Verlauf sollte natürlich zur Serie passen. Ansonsten hatten wir freie Hand. Wir konnten uns bei "How to Sell Drugs Online (Fast)" bedienen, mussten es aber nicht.

BJARNE MÄDEL: Der Film hat auch einen anderen Stil als die Serie. Die zeichnet sich ja sehr durch das hohe Tempo aus, den freien Umgang mit verschiedenen Medien und Elementen, die in schneller Montage verbunden werden. Ich würde sagen, die Serie war stärker auf ein junges Publikum gemünzt, während "Buba" vielleicht eine eher etwas ältere Zielgruppe anspricht.

ARNE FELDHUSEN: Man sieht es schon im Trailer und im Film dann sowieso: Das hat ein ganz anderes Tempo, eine andere Anmutung. Man erkennt den Kosmos wieder, aber es entwickelt sich sofort etwas ganz Eigenes. Hier gibt es nicht 100 Schnitte in der Minute, wir nehmen uns die Freiheit, Einstellungen länger zu halten und dadurch auch ganz anders zu erzählen.

In der Serie wird der Ton vorgegeben vom Voice-Over der Hauptfigur Moritz, "Buba" wiederum wird im Off-Kommentar von Buba begleitet. Das gibt dem Film automatisch eine andere Anmutung.

ARNE FELDHUSEN: Wir haben lange mit uns gerungen, ob wir wirklich Buba, also einen toten Mann, die Geschichte erzählen lassen sollten.

BJARNE MÄDEL: Weil sich das Märchenthema wie ein roter Faden durch den Film zieht, gab es die Idee, die Geschichte von einem etwas schrägen Märchenonkel erzählen zu lassen, also einen allwissenden Erzähler, der die Ereignisse kommentiert und sich auch über die Figuren lustig machen kann. Ich denke, das hätte auch funktionieren können. Als wir dann aber umschwenkten und Buba als Erzähler ins Auge fassten, war mein instinktiver Einwand zunächst, dass er als Figur gar nicht reflektiert und eloquent genug ist, um diese Rolle zu übernehmen. Wir haben lange an den Texten gefeilt, damit es gut aufgeht, dass ein Typ wie Buba sozusagen im Moment seines Ablebens noch einmal sein Leben vor seinem inneren Auge passieren lässt und uns daran teilhaben lässt.

ARNE FELDHUSEN: Uns war wichtig, Buba als Hauptfigur nicht zu verlieren. Die Geschichte seines Bruders, gespielt von Georg Friedrich, nimmt viel Raum ein, und indem wir den Fokus auf Buba als Erzähler richteten, wurde es wieder mehr sein Film. Er sollte unbedingt aus seiner Perspektive erzählt sein, er ist unsere Identifikationsfigur.

Gutes Stichwort: Georg Friedrich! Ein brillanter Schauspieler mit einer sehr starken Ausstrahlung und einer, wenn er will, durchaus bedrohlichen Aura.

ARNE FELDHUSEN: Georg sagt erst einmal nicht viel. Er ist erst einmal. Das verunsichert. Und weil er auch etwas ungewöhnlich aussieht, kann man erst einmal Angst bekommen. Das ist perfekt für diese Figur. Dabei ist er der liebste Mensch der Welt, ein wahnsinnig liebenswerter und freundlicher Kerl. Der vermeintliche Widerspruch ist extrem spannend.

BJARNE MÄDEL: Das ist Teil seiner Wirkung. Georg langweilt sich schnell, wenn er immer dasselbe machen soll. Man müsste ihn selbst fragen, aber meine Interpretation ist, dass er Angst hat, künstlich zu wirken, und deshalb lieber immer wieder etwas Neues macht, um sich zu überraschen - und damit auch alle anderen. Dadurch bekommt auch seine Figur etwas Unberechenbares. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Das macht es spannend. Es ist auch immer an der Grenze zum Scheitern. Vielleicht macht das auch Georgs Präsenz aus.

Macht es Spaß, mit ihm zu spielen?

BJARNE MÄDEL: Viel Spaß! Ich musste mich aber auch erst an ihn gewöhnen. Ich setze gerade beim komischen Spiel sehr auf Präzision und bin deshalb vielleicht so etwas wie Georgs Gegenteil. Ich mache gerne immer exakt das Gleiche und versuche, in minimalen Veränderungen das Ergebnis zu optimieren. Wenn man aber einen Partner hat, der mitten im Spiel das Requisit wegschmeißt, muss man hellwach sein.

ARNE FELDHUSEN: Was Bjarne für sich beschreibt, ist auch meine favorisierte Art zu arbeiten. Wenn man zwei so unterschiedliche Schauspieler wie Bjarne und Georg zusammentut, ist das nicht ganz einfach. Georg macht tatsächlich oft im nächsten Take etwas ganz anderes. Das ist durchaus erfrischend, für das Team eine willkommene Abwechslung. Für Bjarne kann das enorm schwierig sein, weil er sich konstant anpassen und immer auf dem Sprung sein muss.

"Buba" ist ungewöhnlich. Wäre es denn vor ein paar Jahren denkbar gewesen, einen solchen Film in Deutschland zu machen, bevor die Streamingservices die Produktionslandschaft auf den Kopf gestellt haben?

BJARNE MÄDEL: Kommt darauf an für welches Medium. Im Kino wäre es jedenfalls deutlich leichter gewesen als im Fernsehen, ein in Deutschland traditionell schwerfälliger Apparat. Gerade wenn man mit einer Produktionsfirma wie der btf arbeitet, lassen sich auf kurzem Dienstweg spontan und kurzfristig Dinge ändern und verbessern. Die Prozesse beim konventionellen Fernsehen sind viel langsamer. Alles muss abgesprochen und abgesegnet werden. Da hatten wir jetzt enorme Freiheiten.

ARNE FELDHUSEN: Ohne eine Plattform wie Netflix wäre ein Film wie "Buba" nicht gemacht worden. Alleine das Genre wäre nicht interessant für das deutsche Fernsehen. Sich im Genre der Komik auszuprobieren und ordentlich zu strecken, liegt nicht im Interesse der Fernsehsender. Lieber noch einen Kommissar ermitteln lassen, als etwas Schräges auszuprobieren. Ohne Werbung für Netflix machen zu wollen, aber da ist im Moment noch etwas mehr möglich.

Der Film sieht aus wie fürs Kino gemacht, ansprechend erzählt, sorgfältig bebildert. Bedauern Sie es, dass es keine Auswertung auf der großen Leinwand geben wird?

ARNE FELDHUSEN: Dank der Plattformen können sich viele Menschen das Kinogefühl nach Hause holen. Ich sehe das alles nicht so negativ. Ich will nicht weg vom Kino, will aber gleichzeitig, dass man dieses besondere Gefühl überall haben kann. Mir gefällt Cinemascope, ich mag Weiten, arbeite gerne mit solch einem Bildausschnitt. Wenn Netflix das unterstützt, dann gibt es von meiner Seite keine Beschwerden. Es ist schade, dass das deutsche Fernsehen solche Ambitionen unterdrückt. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Wann immer es uns gelungen ist, etwas Unkonventionelles durchzudrücken, dann war das nicht zum Negativen.

BJARNE MÄDEL: Das deutsche Fernsehen steckt immer noch in Sehgewohnheiten fest. Weil der Zuschauer das Format der Tagesschau gewohnt ist, soll die Unterhaltung danach dasselbe Format haben. Die Streaminganbieter verändern aber die Sehgewohnheiten der Zuschauer. Ich unterstütze das. Auch den Anspruch, dass das Angebot hochwertig aussehen soll: Die Dokumentationen auf Netflix sehen alle aus wie fett produzierte Kinofilme. Das hat natürlich auch etwas mit dem Budget zu tun, das muss man sich leisten können. Aber ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen müssen nachziehen. Es ist ein formaler Standard, der von den Streamern mehr und mehr gesetzt wird. Der Zuschauer ist enttäuscht, wenn er dieses Niveau dann bei einem neuen Film nicht bekommt.

ARNE FELDHUSEN: Allein der Umgang mit Sprache ist bei den Streamern völlig anders. Dass Bubas Bruder mit österreichischem Akzent spricht, ist ein Gag, den wir im Fernsehen niemals durchgebracht hätten. Netflix macht Filme, in denen verschiedene Sprachen gesprochen werden, für die man dann Untertitel braucht. Das ist überhaupt kein Thema. Der Zuschauer hat damit offenbar keine Probleme.

BJARNE MÄDEL: Um noch einmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen: Ich denke schon, dass es für die Kinobetreiber ein enormes Problem ist, dass sich die Leute während der Pandemie so sehr an die Streamingdienste gewöhnt haben. Erst letzte Woche habe ich mir im Kino einen deutschen Film angesehen - wir saßen da zu dritt im Saal. Das ist fatal. Für uns Kreative ist es toll, dass es den Produktionsboom gibt, dass so viele Alternativen existieren. Aber mir ist bang, was die Zukunft dieser wunderbaren Kultur angeht, mit anderen Menschen gemeinsam in einem dunklen Raum Filme zu feiern. Ich würde mich freuen, wenn ein Film wie "Buba" eine Kinoauswertung hätte, dass er zwei Wochen erst einmal im Kino läuft, bevor er auf den Dienst kommt. Aber ganz klar ist auch: Wer bezahlt, der bestimmt, wie ausgewertet wird.

ARNE FELDHUSEN: Ein anderes Problem ist für mich die Qualität. Es gibt zu viele deutsche Kinofilme, die einen Besuch im Kino qualitativ nicht wirklich rechtfertigen. Bei mir landen immer wieder Projekte auf dem Tisch, bei denen die Kinoauswertung bereits feststeht, aber die Geschichte über ein "ganz nett" nicht hinausgeht. Wenn man Kino macht, muss es doch aber gegenüber dem TV einen Mehrwert bieten und das mindestens beim Inhalt... Ich traue mich im nächsten Jahr wieder fürs Kino zu drehen. Wir stecken viel Energie und Zeit in das Projekt, damit die Qualität stimmt und man sich nicht die Frage stellen muss, warum man damit auf die große Leinwand wollte. Kinovorhaben sollte man stets überprüfen und abklopfen, auch mal in Frage stellen. Meiner Ansicht nach geschieht das nicht genug.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.