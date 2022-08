European Work in Progress geht in fünfte Runde

Erneut im Vorfeld des Film Festival Cologne findet vom 17. bis 19. Oktober der Pitching-Wettbewerb European Work in Progress statt. Einreichungen sind noch bis 1. September möglich.

Zum fünften Mal findet in diesem Jahr von 17. bis 19. Oktober im Vorfeld des 32. Film Festival Cologne der Pitching-Wettbewerb European Work in Progress statt.

Wie die Veranstalter jetzt mitteilen, werden dort erneut bis zu 30 europäische (Ko-)Produktionen ihren aktuellen Entwicklungsstand, erste Szenen und weitere Planungen präsentieren mit dem Ziel, Partner für den weiteren Produktionsprozess und die Auswertung zu gewinnen.

Neu als Partner bei European Work in Progress, das maßgeblich von der Film- und Medienstiftung NRW unterstützt wird, ist das TorinoFilmLab. So werden fünf Projekte, die im Rahmen des FeatureLab, des ScriptLab und des TFL Funds unterstützt wurden, bei European Work in Progress präsentiert werden. Dabei wird erstmals der EWIP-TorinoFilmLab Audience Design Award vergeben.

Insgesamt sind bei European Work in Progress Preise im Gesamtwert von 52.500 Euro ausgelobt, die von den EWIP-Partnern K13 Studios, MMC Film & TV Studios, LAVAlabs Moving Images und mm filmpresse gestiftet wurden. Die Jurymitglieder werden noch bekannt gegeben.

Noch bis 1. September können Projekte für die fünfte Ausgabe von European Work in Progress unter www.european-work-in-progress.eu eingereicht werden.