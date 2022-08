Q2: Cliq Digital AG mit Umsatzsprung

Die Cliq Digital AG gab am 2. August Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal bekannt. Demnach kletterte der Umsatz von 33,1 auf 64,2 Mio. Euro im Jahresvergleich; ein Plus von 94 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Umsatz um 22 Prozent. Dieses Ergebnis unterstreiche den "starken Wachstumskurs" des Unternehmens. Das Wachstum führt Cliq Digital in erster Linie auf eine Erhöhung der Marketingausgaben zurück. Laut Quartalsbericht erhöhte das Unternehmen die Ausgaben um 149 Prozent auf 29,6 Mio. Euro.

Das EBITDA wuchs um 60 Prozent auf 10,1 Mio. Euro nach 6,3 Mio. Euro in Q2 2021. Im ersten Halbjahr 2022 betrug der Gesamtumsatz 116,8 Mio. Euro.

Mit Stand Ende Juni betrug die Anzahl bezahlter Mitgliedschaften für Multi- und Single-Content-Angebote 1,7 Mio. Im Vorquartal waren es 1,5 Mio.