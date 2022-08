Französischer Senat stimmt für Abschaffung des Rundfunkbeitrags

Nach einer zweistündigen Beratungen in der vergangenen Nacht hat der Senat in Paris einer Abschaffung der TV-Gebühren zugestimmt. Allerdings könnte dies nur eine zeitlich begrenzte Maßnahme sein.

Mit 196 zu 147 Stimmen haben die Mitglieder des französischen Senats nach einer zweistündigen Beratung in der vergangenen Nacht einer Abschaffung des Rundfunkbeitrags in Frankreich heute Morgen zugestimmt. Medienberichten zahlen aktuell rund 23 Mio. Haushalte in Frankreich jeweils 138 Euro pro Jahr an Rundfunkgebühren, die einen Großteil der Finanzierung von France Télévisions, Radio France, des deutsch-französischen Kultursenders Arte sowie der internationalen Sender France 24 und RFI ausmache; in Summe sind dies rund 3,2 Mrd. Euro. Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frankreich soll künftig aus dem Mehrwertsteuertopf erfolgen. Allerdings könnte dieses Modell nur ein vorübergehendes sein, denn der Senat hat auch einen Ergänzungsparagrafen abgenickt, wonach es zunächst nur bis Ende 2024 gilt. Jetzt muss noch das Unterhaus dem Gesetz zustimmen.

Mit der Abschaffung des 89 Jahre alten Rundfunkbeitrags erfüllt Staatspräsident Emmanuel Macron eines seiner Wahlversprechen vom März dieses Jahres.

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und den geänderten Sehgewohnheiten, bei denen Streamingplattformen eine immer größere Rolle spielen, war die Rundfunkgebühr in Frankreich allerdings schon seit mehreren Jahren in der Diskussion gewesen.

Und so waren auch viele der Senatoren bei den Beratungen in der vergangenen Nacht der Meinung, dass die Rundfunkgebühren "obsolet" seien und das System überdacht werden müsse.

So erklärte Senator Roger Karoutchi, Mitglied des Mitte-Rechts-Flügels, der die Mehrheit im Senat besitzt, der öffentlich-rechtliche audiovisuelle Sektor sei seit Jahren reif für eine Reform; die Abschaffung der Rundfunkgebühren sei nur ein Aspekt einer solchen Überarbeitung. Nun brauche es eine Debatte über den künftigen Auftrag und den Umfang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. "Wenn dies einmal definiert ist, können wir die Finanzierung, die Mittel der Finanzierung und die Rahmenbedingungen festlegen", so Karoutchi.

Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul Malak, die ebenfalls an der Senatsdebatte teilgenommen hatte, betonte im Anschluss daran, dass die Regierung sich weiter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk engagieren werde, der sich allerdings mit Herausforderungen wie vor allem den sinkenden Zuschauerzahlen beim jungen Publikum, Misstrauen gegenüber den Medien und Zuwachs bei den weltweiten Streamingplattformen konfrontiert sehe.