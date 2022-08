Arthouse-Kinocharts: Stillstand an der Spitze, "Der perfekte Chef" bester Neustart

Die Plätze eins und zwei der deutschen Arthouse-Kinocharts blieben am vergangenen Wochenende unverändert. Fernando León de Aranoas "Der perfekte Chef" mit Javier Bardem in der Hauptrolle war auf Platz vier der erfolgreichste Neustart.

Mit Philippe de Chauverons französischer Komödienfortsetzung Monsieur Claude und sein großes Fest" und Sophie Hydes Meine Stunden mit Leo" sind die Plätze eins und zwei der von der AG Kino und Comscore ermittelten Arthouse-Kinocharts am vergangenen Wochenende unverändert geblieben. Den Sprung von der Vier auf die Drei schaffte in seiner sechsten Woche Baz Luhrmanns Biopic "Elvis". Auf Platz vier findet sich mit Fernando León de Aranoas Der perfekte Chef" mit Javier Bardem in der Hauptrolle der erfolgreichste Neuling des Wochenendes wieder, bevor Langläufer Everything Everywhere All at Once" die Top fünf beschließt.

Mit Vincent Maël Cardonas Die Magnetischen" auf Platz sechs gelang einem weiteren Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der deutschen Arthouse-Kinocharts:

1. (1) "Monsieur Claude und sein großes Fest", 2. Woche

2. (2) "Meine Stunden mit Leo", 3. Woche

3. (4) "Elvis", 6. Woche

4. (NEU) "Der perfekte Chef", 1. Woche

5. (3) "Everything Everywhere All at Once", 14. Woche

6. (NEU) "Die Magnetischen", 1. Woche

7. (5) Corsage", 3. Woche

8. (10) Der schlimmste Mensch der Welt", 9. Woche

9. (9) Der Sommer mit Anaïs", 2. Woche

10. (7) Mission: Joy - Zuversicht & Freude in bewegten Zeiten", 2. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab.