Timo Busch und Martin Molgedey zur Filmmesse: "Komplett abgeholt sein"

In genau zwei Wochen fällt der Startschuss zur diesjährigen Filmmesse im Cinedom in Köln. Wir sprachen im Vorfeld mit Verleger Timo Busch und Martin Molgedey über das Besondere an dieser Veranstaltung - und ihre Bedeutung in einem Übergangsjahr für den Kinomarkt, das nach über 24 Monaten der Pandemie klare Erholungstendenzen zeigt, das aber weitere Herausforderungen bereithält.

BLICKPUNKT: FILM: Als neuer Eigentümer der MMmedia ist Busch Glatz erstmals Gastgeber der Filmmesse. Was ändert sich dadurch?

TIMO BUSCH: Tatsächlich erst einmal nicht viel. Denn so ein Erfolgsformat muss man nicht neu denken. Wir knüpfen vielmehr an all das an, was Martin Molgedey über viele Jahre hinweg so großartig aufgebaut haben. Wir wollen Bewährtes fortführen und nur an wenigen Schräubchen drehen. Dabei begreifen wir die Filmmesse selbst auch als Marke, die wir noch in die eine oder andere Richtung fortentwickeln wollen. Damit einher geht ein neuer Markenauftritt. Insofern ist die auffälligste Änderung erst einmal der neue Look, mit dem wir dazu einladen, die Filmmesse und die Branche zu feiern.

B:F: Auffällig ist dabei die Ansprache - ein klares Signal, dass man sich als direkter Teil der Branche sieht?

TIMO BUSCH: Unbedingt - und das natürlich schon immer. Busch Glatz ist zuletzt stark gewachsen. Wir stehen unter anderem der gesamten Film- und TV-Branche und insbesondere den Kinos, Verleihern und Dienstleistern, die wir in Köln als Gäste begrüßen dürfen, mittlerweile auf sehr viele Ebenen zur Seite, vor allem natürlich mit Blickpunkt: Film, Publyc - der ehemaligen S&L - und nun auch der MMmedia mit all ihren Leistungen, einschließlich der Filmmesse. Wir sind Begleiter der Branche, wir liefern ihr eine Bühne - und das mit der Filmmesse nun auch in Form eines Ortes der Begegnung, auf die wir uns besonders freuen.

B:F: Was macht die Filmmesse so besonders?

MARTIN MOLGEDEY: Es ist ein wunderbarer Treffpunkt, der nicht nur den Raum dafür schafft, sich eingehend über die kommenden Filme zu informieren und dabei gerade auch Highlights zu entdecken, die man so vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Sondern auch dafür, sich auszutauschen: mit den Verleihern, den Dienstleistern, den Kinokolleginnen und -kollegen.

B:F: Gerade gegen Ende des zweiten Halbjahres zeigte sich der deutsche Kinomarkt von einer erfreulichen Seite, leider ist das vierte Quartal noch mit Unwägbarkeiten verbunden, die außerhalb der Kontrolle der Branche liegen. Macht das diesen Austausch noch wichtiger?

MARTIN MOLGEDEY: Auf jeden Fall. Wir alle wissen noch nicht genau, was uns im Winter erwartet - und auch wenn ich der Letzte bin, der da Bedenken schüren will, glaube ich doch, dass es enorm hilft, sich schon jetzt auch im Dialog innerhalb der Branche auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Strategien zu entwickeln, die nächsten Schritte zu planen. Ich denke auch, dass Filmen jenseits der großen US-Tentpoles, also auch gerade den deutschen Produktionen, in den kommenden Monaten eine ganz besondere Rolle zukommt - und gerade auch für diese Filme ist Köln eine wichtige Bühne. Mit dem Kinofest und der neuen Kinokampagne kommen zudem zwei wichtige Maßnahmen, um Awareness für das Kino zu schaffen - und der HDF wird die Filmmesse auch nutzen, um darüber zu informieren. Auch mit Blick darauf findet die Veranstaltung genau zum richtigen Zeitpunkt statt.

B:F: Die Kampagne startet dann ja auch unmittelbar - insofern könnte man sagen, dass von dieser Filmmesse auch ein Signal zum Aufbruch ausgeht?

MARTIN MOLGEDEY: Das würde ich mir wünschen. Dass es nicht einfach ist, branchenweite Initiativen aufzusetzen, wissen wir alle; von daher freue ich mich besonders, dass es gelungen ist, ein Kinofest aufzusetzen, bei dem die Branche in ihrer Breite an Bord ist. Grundsätzlich will ich mit Blick auf jede dieser Initiativen gerne mein persönliches Credo wiederholen: Wichtig ist, Dinge einfach einmal anzupacken. Nicht Gründe zu suchen, warum etwas nicht wie gewünscht funktioniert. Sondern sie entschieden anzugehen und dann kontinuierlich daran zu arbeiten. Ich weiß noch, wie vielen Zweifeln wir begegnet sind, als wir mit der Filmmesse gestartet sind, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich halte die Kampagne und das Kinofest für unbedingt unterstützenswert und freue mich, wenn im Kino was passiert.

TIMO BUSCH: Bei Busch Glatz glauben wir fest an das Kino und seine langfristige Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass nach zwei wirklich harten Jahren auch wieder bessere Zeiten auf Alle zukommen. Wir begrüßen sämtliche Initiativen im Sinne des Kinos und freuen uns ganz besonders, den HDF mit der Vorstellung gleich zweier so wichtiger Maßnahmen zu Gast zu haben.

B:F: 2021 ist es trotz Corona-bedingter Unsicherheiten gelungen, eine Filmmesse durchzuführen - aber war das überhaupt kostendeckend möglich?

MARTIN MOLGEDEY: Leider nein. Wir mussten uns damals rechtzeitig entscheiden, ob wir sie unter den absehbaren Rahmenbedingungen durchziehen oder nicht - und obwohl wir draufgezahlt haben, bereue ich die Entscheidung nicht. Ich finde, dass es trotz aller Einschränkungen ein rundes Event war, das nach viel zu langer Zeit endlich die Chance zu einem Wiedersehen bot. Dauerhaft wirtschaftlich tragbar wäre die Veranstaltung so aber nicht gewesen.

B:F: Von Corona-bedingten Auflagen bleibt die Filmmesse - anders als im vergangenen Jahr - diesmal zum Glück verschont. Was bedeutet das für den Ablauf und den Rahmen?

MARTIN MOLGEDEY: Vor allem, dass wir wieder viel mehr Möglichkeiten haben - diesmal wird es ja endlich auch wieder das große Get-Together geben. Trotzdem nutzen wir die Räume, die uns im und vor dem Cinedom zur Verfügung stehen. Wir bespielen mit Saal 1, 4 und 5 drei große Kinosäle, wir richten ein Sponsorencafé im dritten Obergeschoss ein, wir schaffen zusätzliche Flächen im Außenbereich, wir entzerren also an jeder möglichen Stelle. Wir wollen, dass sich wirklich jeder wohlfühlen kann.

TIMO BUSCH: Schon die große Fläche, die der Cinedom uns bietet, ist ein echter Mehrwert; darüber hinaus gehört es auch zum besonderen Charme der Filmmesse, dass im Sommer Vieles auch im Freien stattfinden kann. Vor allem geht es um das, was Martin so richtig sagt: Dass sich wirklich jeder wohlfühlen kann. Deswegen nutzen wir die Flächen und verleihen dem Vorplatz als "Filmmesse Plaza" noch einmal zusätzliches Gewicht. Um im Zweifel auch diejenigen abzuholen, die bei großen Versammlungen vielleicht doch noch Bedenken haben.

B:F: Was darf man sich vom Programm erwarten?

MARTIN MOLGEDEY: Wie gewohnt einen extrem breiten Ausblick auf die Kinohighlights der kommenden Monate. Wir haben jeweils über ein Dutzend Präsentationen und komplette Filme - und vor allem auch die Verleiher zum direkten Dialog vor Ort. Gleiches gilt für die Dienstleister. Ich denke, wir alle wissen, wie schwer es nach den beiden Pandemiejahren, den Produktionsverzögerungen und anhaltenden Unwägbarkeiten, aktuell noch ist, frühzeitig an Material der Studios zu kommen - umso mehr möchte ich schon jetzt unseren Partnern für das danken, was wieder auf die Beine gestellt werden konnte. Es ist bei den Screenings wirklich für jeden etwas dabei.

TIMO BUSCH: Ohne jetzt einen unter so vielen tollen Filmen besonders herausstellen zu wollen - aber die Filmmesse mit einer wirklichen, wenngleich auch brancheninternen, Filmpremiere starten zu können, ist ganz wunderbar. Insofern darf man der Constantin sicherlich noch einmal explizit danken, dass sie das mit einem so heiß erwarteten Titel wie "Der Nachname" möglich macht. Denn eine feierliche Eröffnung ist einfach noch einmal ein zusätzliches Highlight.

B:F: Auch in diesem Jahr kann die Filmmesse wieder auf zahlreiche Unterstützer bauen. Wie wichtig sind diese - oft langfristigen Partnerschaften - für die Umsetzbarkeit eines solchen Events?

MARTIN MOLGEDEY: Enorm wichtig. Wobei es nicht nur um die Sponsorenleistungen an sich geht. Sondern auch darum, dass unsere Partner vor Ort sind. Dass Köln wirklich die Chance bietet, mit den wichtigen Branchenvertretern auch einmal in ungezwungenem Rahmen ins Gespräch zu kommen - oder aber auch gleich den einen oder anderen Vertrag zu schließen. Natürlich werden die Filme immer im Zentrum stehen. Aber auch das ist ein Faktor, den man nicht vergessen sollte, ebenso wie die neuen Produkte und Leistungen, die präsentiert werden. Anders gesagt: Wenn man drei Tage bei der Filmmesse verbringt, müsste man komplett abgeholt sein.

B:F: Können Sie schon etwas über Ideen für künftige Filmmessen verraten?

TIMO BUSCH: Wie gesagt, wollen wir keinesfalls an Bewährtem rütteln. Die Ideen, die wir haben, stehen vielmehr für die Betonung der besonderen Stärken, die die Veranstaltung auszeichnen - und sie ergeben sich nicht zuletzt daraus, dass die Filmmesse jetzt quasi eine Schwester von Blickpunkt: Film ist. Wir denken also nicht zuletzt darüber nach, wie sich der Austausch noch mehr fördern lässt, wie man nicht nur das Kino als solches, sondern auch die Menschen, die mit ihrem enormen Engagement dahinter stehen, feiern kann. Dementsprechend darf man gespannt sein, wir haben für 2023 durchaus einiges in petto.