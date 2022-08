UK & Irland: Kinos lassen Vorjahr hinter sich

Im Vereinigten Königreich und Irland haben die Kinos am vergangenen Wochenende das Boxoffice des laufenden Jahres über das Gesamtniveau von 2021 gehoben. In Deutschland wird dies im Lauf des kommenden Wochenendes gelingen.

In den Kinos im Vereinigten Königreich und Irland läuft es bekanntermaßen etwas runder als in vielen anderen europäischen Märkten, darunter Deutschland. Während sich die Umsatzlücke auf 2019 zum Halbjahr hierzulande nach Comscore-Zählung auf rund 31 Prozent belief, konnte jenseits des Ärmelkanals ein Boxoffice bilanziert werden, das sich bei rund 80 Prozent des Niveaus aus 2019 bewegte.

Und auch wenn das vergangene Wochenende - nicht zuletzt dank des EM-Finalspiels zwischen England und Deutschland - dort nicht gerade für herausragende Zahlen, sondern vielmehr für überdurchschnittlich hohe Drops stand, wurde zum Ende des Monats Juli ein nicht ganz unwichtiger Meilenstein erreicht. Mit rund 607 Mio. Pfund haben die Ticketumsätze in UK & Irland das Gesamtniveau aus dem Vorjahr überstiegen: Für 2021 waren gut 597 Mio. Pfund gezählt worden.

Selbstverständlich litten die Ergebnisse im vergangenen Jahr massiv darunter, dass die allermeisten Kinos in diesem Markt bis Mitte Mai geschlossen waren, immerhin reichten nun sieben Monate, um die Resultate von siebeneinhalb Monaten des Vorjahres einzufahren.

In Deutschland wird dies nach Comscore-Zählung am kommenden Wochenende gelingen. Zuletzt wies die FilmSource-Auswertung einen Boxoffice-Zwischenstand von gut 356,8 Mio. Euro aus, über neun Mio. Euro davon waren am vergangenen Wochenende eingespielt worden. Für das Gesamtjahr 2021 hatte Comscore rund 361,9 Mio. Euro gezählt, es fehlten zu Beginn der Woche also nur noch fünf Mio. Euro.