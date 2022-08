Marco Solari & Giona A. Nazzaro über das 75. Locarno Film Festival: "Das Beben unter den Füßen"

Das Locarno Film Festival feiert 75. Jubiläum. Der Startschuss fällt am 3. August. Für den Festival­präsidenten Marco Solari und den künstlerischen Leiter Giona A Nazzaro ein gegebener Anlass, im Interview ein bisschen zurück, vor allem aber nach vorn zu blicken.

Herr Solari, 75. Locarno Film Festival: Was bedeutet Ihnen dieses Jubiläum persönlich?

MARCO SOLARI: Ich zögere mit der Antwort. Weil ich eher der Meinung bin, dass man diese Momente lieber ausspart, um über die Zukunft zu sprechen - und nicht über die vergangenen 75 Jahre. Gleichwohl sind wir alle Kinder unserer Geschichte, und Festivals müssen heute, um wichtig zu sein, auch ihre Geschichte haben. Wenn ich zurückschaue und weiß, dass die ersten Filmfestivals in faschistischer und kommunistischer Hand waren - die Mostra in Venedig von 1932 bis 1940 unter Mussolini, das Filmfestival von Moskau, das Stalin 1935 gewollt hatte und bei dem er den großen Fehler beging, die Präsidentschaft in die Hände von Sergei Eisenstein zu legen, der einen der Preise an Walt Disney verlieh und dadurch Anfang und Ende des Filmfestivals Moskau einläutete - bin ich natürlich glücklich, dass Locarno 1946 als erstes wirklich freies Festival entstand. Ich nenne es gerne das Festival des "Siècle de Lumière". Friedrich der Große hätte große Freude daran! Von Anfang an verteidigt Locarno gewisse Werte, wie Freiheit und Würde. Das mag pathetisch klingen. Aber bereits der allererste Film, Giacomo Gentilomos "O sole mio" über die vier Tage von Neapel 1938, in denen die Stadt gegen die Besatzung durch die Nazis rebellierte - zeigte die Richtung auf, die das Festival seitdem verfolgt. Mit Kohärenz hat das Festival in seinen 75 Jahren immer wieder Mut gezeigt und sich durchgesetzt, sei es mit den Filmen des Neorealismus, mit sowjetischen Filmen, mit Werken der Nouvelle Vague, Erotik im Film - all das war nicht einfach. Stellen Sie sich vor, was es hieß, Filmwerke wie "Die 120 Tage von Sodom" auf der Piazza Grande zu ­zeigen! Da blieb eine Intervention des Bischofs nicht aus. Bis heute wurden ­immer wieder mutige Entscheidungen getroffen. Was ich damit sagen will: Ein Festival besteht auch aus seiner Geschichte. Und die Geschichte des Filmfestivals Locarno ist eine Geschichte des Mutes, manchmal der Rebellion. Ich kann behaupten, dass Locarno zu den zehn Festivals auf der Welt gehört, von denen man spricht. Weil wir kohärent die Freiheit, die angesprochenen Werte als Basis nie verraten haben und keinerlei Einmischung von Seiten der Politik und Wirtschaft - die Sponsoren eingeschlossen - tolerieren. Und weil für mich als Präsident - wie schon für Präsidenten vor mir - klar ist: Der künstlerische Direktor, heute Giona A. Nazzaro, ist total autonom, frei in der Bestimmung, in der Erschaffung dieses Mosaiks.

Der Blick in die Vergangenheit ist auch eine Verpflichtung, nicht nur die angesprochenen Werte einzuhalten, sondern sich auch immer wieder zu erneuern und nach vorn zu blicken. Auch dafür steht Locarno. Herr Nazzaro, es ist Ihr zweites Jahr als künstlerischer Direktor. Was war Ihr Blick für dieses Festival auch im Hinblick auf die Tradition von Locarno?

GIONA A. NAZZARO: Wenn ein Festival in die Vergangenheit guckt, um sich zu trösten und um sich selbst zu komplimentieren, ist es tot. Ein Festival braucht eine gewisse Unruhe, man muss immer wieder fühlen, dass die Erde unter den Füßen bebt. Locarno hat sich immer wieder die Frage nach der Zukunft gestellt und wie man die Zukunft gestalten will. Das ist heute ein bisschen komplizierter als in der Vergangenheit. Das ist normal, es ist immer so gewesen, weil die Film- und Kinowirtschaft immer wieder grundsätzliche Veränderungen, Umwälzungen durchmacht, nie geprägt war durch Stillstand oder eine Art Normalität. Heute sehen wir, dass alle Verwandlungen, die sich anbahnten, auch 2019 am Horizont schon da waren. Man hat sie nur nicht wirklich beachtet und dachte, dass alles so weiterlaufen würde wie gehabt. Nun, nach Corona, rollen sie beschleunigt auf uns zu. Plötzlich gibt es Dinge, die man sich nie hätte vorstellen können. Ich will nur das jüngste Beispiel nennen: Man hätte nie gedacht, Netflix würde, um die Produktionskosten von "The Gray Man" abzufedern, sagen, dass man mit diesem Film zuerst ins Kino muss und dann erst auf die Streamingplattform. Es ist ein sehr kleines und spezifisches Beispiel. Aber vor ein paar Wochen hätte man nicht geglaubt, dass das möglich ist.

MARCO SOLARI: Was Giona sagt, freut mich enorm. Ich setze bei einem künstlerischen Direktor darauf, dass er den Blick nach vorne wendet, dass er spürt, was in der Branche los ist, was sich zusammenbraut. Sonst wäre er kein guter künstlerischer Direktor. Was Giona brillant ausgedrückt hat, ist das Faustische im Locarno Film Festival: Im Moment, wo ein künstlerischer Direktor sagt: "Oh Augenblick, du bist so schön", ist er verurteilt. Das Faustische, die permanente Unruhe, das Beben unter den ­Füßen trifft es genau. Das ist auch der Grund, warum wir mit dem 75. Jubiläum in die Zukunft blicken wollen. Locarno will unter den großen Festivals dasjenige bleiben, das wendig und rasch auf Veränderungen eingehen kann.

GIONA A. NAZZARO: Von meinem Blickwinkel aus kann ich sagen: Dem Kino als Kunst ist es nie so gut gegangen wie heute. Die Veränderungen des Fördersystems haben dazu geführt, dass sich die Nachwuchskünstler mit ihren Filmen ­beschäftigen können, ohne direkt auf kommerzielle Fragen antworten zu müssen. Die beiden deutschen Filme, die wir im Hauptwettbewerb haben, die Arbeiten von Helena Wittmann und Ann Oren, sind für das ganze europäische filmische System wirklich sehr ungewöhnliche Werke. Es sind total originelle Autorenkreationen. Die kann es nur geben, weil sie keine kommerziellen Kriterien erfüllen müssen. Das ist unglaublich stark und positiv. Das Problem ist, dass wir auf eine wirtschaftliche Lage treffen, in der es die Mittelschicht nicht mehr gibt. Wir haben auf der einen Seite die riesigen Tentpoles aus den USA und auf der anderen Seite die kleinen künstlerischen Filme aus dem Rest der Welt. In der Mitte gibt es nichts mehr. Die Golden 90s gibt es nicht mehr. Auch das Publikum, das in den 90er-Jahren aus den Filmen von Kieslowski so unglaubliche Autorenhits gemacht hat, gibt es außerhalb eines Festivalrahmens nicht mehr.

Haben Sie eine Antwort auf diese Problematik?

GIONA A. NAZZARO: Unter einem wirtschaftlichen Aspekt muss die Frage sein: Wie kann man dieses Publikum, das sich nicht erneuert hat, und wie kann man diese Produktionen, die es nicht mehr gibt, wieder mobilisieren - wenn es überhaupt möglich ist. Es ist ein Widerspruch. Wir erleben einerseits eine sehr interessante, kreative Situation für das Nachwuchskino, andererseits steckt die Filmindustrie in einer großen Krise. Diesen Widerspruch muss man zu lösen versuchen, auch wenn es keine einfachen Lösungen dafür geben wird. Man sollte ein wenig großzügiger mit Filmen umgehen, die dafür sorgen können, dass die Menschen wieder ins Kino gehen. Kino lebt von der Diversität an Formen und Genres, es ist Kunst und Unterhaltung und kann beides zugleich sein. Ein ­italienisches Beispiel: Sergio Leone. Wenn man sich einen Film wie "Elvis" von Baz Luhrmann anschaut, muss man sich die Frage stellen, ob das ein Hollywood-Tentpole ist oder doch eher ein Autorenfilm, wie ihn Hollywood heute noch machen kann.

Interessant ist, dass der von Ihnen angesprochene Widerspruch von Locarno immer wieder auf die Hörner genommen wurde. Weil Locarno diesen beiden Extremformen verschiedenen Kinos jeweils ein Zuhause gibt. Im Deutschen gibt es dafür den Ausdruck: den Kreis eckig machen. Locarno trägt auf seine Weise immer schon auch zu der Lösung der Problematik bei...

GIONA A. NAZZARO: Das Locarno Film Festival ist der vielleicht stärkste Verfechter des Autorenkinos und des experimentellen Kinos. Auf italienisch sagen wir, dass wir die Ecken ein wenig ausrunden müssen - also genau andersherum. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir auch Filme wie etwa die fast fünfstündige Dokumentation "Nuit obscure" von Sylvain George, bei der er Flüchtlingen von Nordafrika nach Spanien folgt und diese Geschichte in unglaublich starke visuelle Bilder umsetzt, oder Anna Erikssons"W" zeigen können. Aber: Ohne Publikum kommt man nicht weiter. Der Film, das Kino kann nur in einem interessanten und starken, dialektischen Gespräch mit dem Publikum existieren. Man kann nicht auf das Publikum pfeifen und sagen, ich gehe meiner Wege. Oder das Gegenteil sagen: Ich bin nicht mehr an Film als Kunst interessiert, sondern schaue nur noch auf die ganz großen Zahlen. Die Pflicht einer kulturellen ­Institution heute ist, neue Lösungen auszudenken in dem Bewusstsein, dass diese Lösungen möglicherweise nur zwei Wochen gültig sind und man umgehend von vorn anfangen muss. Es gibt keine kulturelle Landschaft, in der der Film, das Kino die gleiche Haltung hat wie in den 60er/70er- oder auch noch in den 90er-Jahren. Das gibt es nicht mehr. Es ist ein Gefecht, Tag für Tag. Das ganze System muss sich diese Fragen stellen, die Förderungen, die Künstler, die Studenten...

Heißt das im Umkehrschluss, dass Festivals noch wichtiger werden, es gleichzeitig aber auch für sie immer schwieriger wird?

GIONA A. NAZZARO: Absolut. Die Festivals werden immer wichtiger, trotzdem wird es komplizierter. Es genügt nicht, eklektisch zu sein. Man muss sich wirklich die Frage stellen: Was ist heute interessant, was ist wichtig? Man darf es sich nicht leicht machen, sich nicht auf einfachen Fragen ausruhen, die einfachsten aller Lösungen heranziehen.

MARCO SOLARI: Zukunft, Jugend, Digitalisierung dürfen keine leeren Worthülsen sein. Wenn sie das sind, haben wir verloren. Wir setzen uns seit Jahren immer wieder mit der Frage auseinander: Was ist das Festival der Zukunft? Sie sagen, dass Festivals immer wichtiger werden. Dem stimme ich zu. Aber sie tun dies nur unter gewissen Bedingungen. Wenn wir konservativ bleiben und glauben, dass wir mit einem Stuhl und einer Leinwand auf der Piazza Grande, mit einem Aperitif vor dem Film und einer Pizza danach bestehen können, blüht uns das gleiche Ende wie der gedruckten Presse und dem programmierten Fernsehen. Die große Frage ist auch, was mit den Kinos passiert: Sterben sie aus zugunsten ­gewisser Events wie den Festivals oder haben sie Chancen, auf irgendeine Art und Weise zu überleben? Jedes Festival wird zu einem Experimentierfeld. Ich glaube, dass Locarno sehr gut positioniert ist, um dieser Vitalisierung auch Substanz zu geben, um zu spüren, was die Jugend will, um herauszufinden, was Zukunft wirklich bedeutet. Da helfen unsere relativ einfachen Strukturen. Wir entscheiden rasch. Wir sind in einem Meer von Öltankern und fantastischen Passagierschiffen das Motorboot.

Dennoch müssen Sie auch in einem finanziellen Rahmen hantieren, um Ihre Visionen umzusetzen. Hat die Coronapandemie ein finanzielles Loch gerissen?

MARCO SOLARI: Finanziell haben wir keine Einbußen gehabt, weil einerseits der Staat mit der Kultur großzügig war und andererseits die Sponsoren, unsere Partner - wir haben ca. 150 Partner, ­davon vier bis fünf Hauptsponsoren - ihre Hilfe und Unterstützung trotz Publikumsmangel nicht zurückgezogen ­haben. Das Locarno Film Festival musste nur ein Jahr pausieren, bot damals allerdings ein Onlineangebot an. 2021 fand es schon wieder physisch statt, mit einer zusätzlichen digitalen Plattform. Dennoch fehlte in den Jahren 2020/21 die Aufbruchstimmung. Diese ist nun zu 100 Prozent wieder da. Die Menschen haben Lust auf gemeinsame Veranstaltungen, auf Begegnungen. Hierbei spielen Festivals eine wichtige Rolle. Und es ist die Aufgabe von Giona und unserem operativen Direktor, Raphaël Brunschwig, der Digitalisierung Inhalt zu geben, unterm Jahr konkrete Projekte zu entwickeln. Genau das könnte die Zukunft der Festivals sein: Einerseits im Festivalzeitraum über zehn oder elf Tage präsent zu sein, dann aber mit gewissen Spin-offs unterm Jahr im Gespräch zu bleiben und von diesem Trend aus eine Community digital aufzubauen, die das ganze Jahr über aktiv ist. Es reicht nicht mehr, sich auf August vorzubereiten. Die künstlerische Direktion ist eine Jahresaufgabe. Ein künstlerischer Direktor arbeitet zu 150 Prozent, nicht zu 80 Prozent.

Herr Nazzaro, als Sie 2021 an Bord gekommen sind, hatten Sie wenig Zeit, das Festival auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr konnten Sie mit voller Kraft an diesem Event arbeiten. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Handschrift nun deutlicher zum Tragen kommt? Und, perspektivisch gesehen, wohin möchten Sie das Festival gestalten?

GIONA A. NAZZARO: Das ist eine interessante Frage. Ich hoffe, dass man meine Handschrift schon im ersten Jahr gesehen hat. Generell finde ich, dass nur die Festivals interessant sind, bei denen die Handschrift des jeweiligen künstlerischen Leiters durchschimmert. Sonst ist es lediglich eine Vorstellung von verschiedenen Filmen. Ich erkläre meine ­Vision mal so: Ich bin großer Musikfan und hoffe, dass es immer noch Filme ­geben wird, die wie ein Rolling-Stones-Konzert erlebt werden können. Deren Bandmitglieder sind fast 80 Jahre alt, aber wenn sie spielen, ist es immer noch Rock'n'Roll, immer noch DAS EREIGNIS. Solche Filme muss es immer geben. Deshalb eröffnen wir auch mit einem Film wie Bullet Train. Aber neben den Rolling Stones gibt es jedes Jahr neue Bands, ich nenne als Beispiel Black Midi, die neue Akzente setzen, der Musik den Weg in die Zukunft weisen. Das sind die Neuigkeiten, das sind die Bands, die wir unterstützen wollen. Ich kenne keinen Musikfan, der nicht gerne auf ein Stones-Konzert gehen würde. Ich stelle mir Locarno als ein Gelände vor, auf dem man die Rolling Stones erleben kann und am nächsten Abend, in einem kleineren Lokal, eine coole Band mit 70 Leuten im Publikum. Aber beide tragen einen gemeinsamen Namen - nämlich Locarno. Zur eigenen Handschrift zählt für mich auch die Resonanz aus der Industry. Diesen Part leitet Markus Duffner, und ich bin sehr glücklich, dass wir ihn haben. Dieses Jahr schnellten die Akkreditierungsanfragen aus der Industry nach der Programmbekanntgabe auf 1100 nach oben. Wenn es Locarno gelingt, als Industry-Ereignis der Branche wahrgenommen zu werden, haben wir etwas sehr Wichtiges gewonnen. Locarno wird immer das Autorenkino unterstützten, wir werden immer der Hafen für experimentelles Kino sein. Aber wir sind nicht snobistisch: Wenn es weitere "Bullet Trains", weitere "Free Guys" gibt, werden wir sie zeigen. Wir sind offen und wollen, dass das Locarno Film Festival ein Publikums- und Autorenereignis im Bewusstein der Protagonisten der Branche ist.

Herr Solari, zum Schluss die Frage an Sie: Macht Locarno Ihnen noch Spaß, inspiriert es Sie noch?

MARCO SOLARI: Der Einzige, der ein Recht hat, älter zu werden bei einem Filmfestival, ist der Präsident. Unter der Bedingung, dass er immer neugierig bleibt, auf die Menschen, auf die Arbeit von Giona, auf die Projekte der operativen Direktion, neugierig auf ein Interview mit Blickpunkt:Film. Wenn das nicht mehr der Fall ist, ist der Kreis geschlossen.

Das Gespräch führten Barbara Schuster & Thomas Schultze