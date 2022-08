Matthew McConaughey wird Fußballtrainer

Nach einem Drehbuch von Liz Flahive und Carly Mensch inszeniert %Karl Skogland% voraussichtlich noch in diesem Herbst das auf wahren Begebenheiten beruhende Sportdrama "Dallas Sting".

Wie US-Branchenmedien berichten, spielt es in den 1980er Jahren, als US-Präsident Ronald Reagan um eine Verbesserung der Beziehungen zu China bemüht war. Im Gegenzug lud China die USA 1984 ein, seine Nationalmannschaft zum ersten Weltturnier im Frauenfußball zu entsenden. Problem: es gab keine US-Frauennationalmannschaft. Bei einer landesweiten Suche wurden die Scouts auf ein von Bill Kinder, im Film gespielt von Matthew McConaughey, trainiertes Team von jungen Fußballerinnen im Alter von 19 Jahren und jünger an der Highschool in Dallas aufmerksam, die sich selbst, in Anlehnung an den gleichnamigen Film mit Robert Redford und Paul Newman "The Sting" (dt. Titel: "Der Clou") nannten. Das Team reiste nach China, um die USA zu vertreten, und was dort passierte glich einem Wunder: nach Siegen über die Nationalteams aus Australien, Japan und China gewannen die Dallas Sting auch noch das Finale gegen Italien und holten sich den Titel.

Produziert wird der Film von David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger für Skydance, das über einen Overall-Deal mit Apple verfügt, so dass der Streamer das erste Gebot für den Film abgeben darf.