TV-Monatsmarktanteile: Das Erste verkürzt Abstand aufs ZDF, RTL bricht ein

Mit dem EM-Endspiel zwischen Deutschland und England setzte das Erste am letzten Tag des Juli ein absolutes Quotenhighlight. Insgesamt konnte das Erste den Abstand auf Marktführer ZDF im Juli verringern. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte RTL seine Marktführerschaft trotz des schlechtesten Werts in diesem Jahr behaupten.

Mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent konnte das ZDF seine Führungsposition im deutschen TV-Markt im Juli behaupten, auch wenn sich der Abstand zum Ersten verringerte. Gegenüber dem Vormonat konnten die Mainzer 0,3 Prozentpunkte zulegen, gegenüber dem Juli 2021 büßte man 1,8 Prozentpunkte ein. Das Erste wiederum lag im Juli 2022 mit einem Marktanteil von 12,3 Prozent auf dem Wert des Vorjahresmonats und 1,3 Prozentpunkte über dem Wert vom Juli 2021. Maßgeblichen Anteil daran hatte die Übertragung des Fußball-EM-Finales der Frauen zwischen Deutschland und England am gestrigen Sonntag, die dem Ersten einen Marktanteil von knapp 65 Prozent (bei knapp 18 Mio. Zuschauern) einbrachte. Auch für das ZDF war eine Übertragung von der Fußball-EM der Frauen das Quotenhighlight im Juli: das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich hatte vergangenen Mittwoch mehr als zwölf Mio. Zuschauer verfolgt gehabt, der Marktanteil hatte bei knapp 50 Prozent gelegen (wir berichteten).

RTL, nach wie vor Klassenprimus bei den 14- bis 49-Jährigen, büßte im Juli gegenüber dem Juni 1,5 Prozentpunkte ein und rutschte mit neun Prozent wieder deutlich in den einstelligen Bereich; so schlecht lief es für die Kölner, die vor allem in der Primetime nicht groß punkten konnten, in diesem Jahr in dieser Zielgruppe noch nie. ProSieben büßte hingegen im Monatsvergleich nur 0,2 Prozentpunkte ein und landete bei 7,5 Prozent. Für Sat1, das neben Shows wie "Mein Mann kann" und "Paar Love" v.a. das Supercup-Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München, das am vergangenen Freitag auf Werte um die 20-Prozent-Marke gekommen war, als Erfolge verbuchen konnte, kam auf 6,4 Prozent (minus 0,3 Prozentpunkte) und musste Vox (6,6 Prozent; minus 0,1 Prozentpunkte), das vor allem von der Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland!" profitierte.

Einen Platztausch gab es auch zwischen Kabel eins (4,5 Prozent; minus 0,1 Prozentpunkte) und RTLZWEI (4,3 Prozent; minus 0,4 Prozentpunkte). Kabel eins konnte mit Formaten wie "Deutschlands größte Geheimnisse" und "Achtung Abzocke" punkten, RTLZWEI mit Formaten wie "Daniela Katzenberber - Familienglück auf Mallorca" und "Bella Italia".