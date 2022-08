VTFF wirft Schlaglicht auf Investitionsbedarf für "Green Shooting"

Auf Basis einer Mitgliederbefragung hat der VTFF den Investitionsbedarf für einen Teilbereich nachhaltiger Film- und TV-Produktion konkretisiert: So würde alleine der Austausch konventioneller Stromgeneratoren mit bis zu 78 Mio. Euro zu Buche schlagen.

Der Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen (VTFF) hat seine Forderung nach unbürokratischer staatlicher Unterstützung beim Umstieg auf eine ökologische und CO2-arme Produktionsweise erneuert - und unterstreicht sie erstmals mit einer konkreten Zahl, die das Ausmaß der zu stemmenden Investitionen zumindest für einen Teilbereich konkretisiert.

So hat der VTFF auf Basis einer Mitgliederbefragung ermittelt, dass alleine der Ersatz konventioneller Stromgeneratoren, die aktuell noch in der Film- und TV-Produktion eingesetzt werden und vor allem bei Außendrehs erforderlich sind, durch umwelt- und klimafreundlichere Hybrid- oder Akku-Generatoren Investitionen in Höhe von bis zu 78 Mio. Euro erfordert.

Im Vergleich zur neuesten Generation von Dieselgeneratoren seien die Hybridmodelle um ca. 70 Prozent, die Akku-Generatoren um ca. 30 Prozent teurer, so die Rechnung des VTFF. Derzeit würden 195 Aggregate bzw. 93 Prozent der von den Rentalunternehmen in Deutschland eingesetzten Stromgeneratoren nicht die Vorgaben der ökologischen Mindeststandards erfüllen.

"Die Investitionssumme von 78 Mio. Euro zeigt, welche finanziellen Herausforderungen unabhängig von der Verfügbarkeit von neuen Technologien auf die Rental-Unternehmen der Film- und TV-Branche bei dieser Transformation zukommen", unterstreicht VTFF-Geschäftsführer Achim Rohnke.

Alleine könnten die Serviceunternehmen der Film- und TV-Branche den finanziell und logistisch anspruchsvollen Transformationsprozess nicht stemmen, wie der VTFF angesichts einer solchen Dimension erneut erklärt.

Die Politik müsse im Sinne der Umwelt beispielsweise bereit sein, die durchschnittlich 50 Prozent zu tragen, die Hybrid- und Akkugeräte im Vergleich zu Dieselgeneratoren teurer seien. Der hohe Investitionsbedarf, so Rohnke weiter, treffe auf zumeist kleine oder mittelständische Unternehmen, die ohnehin durch die wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen belastet seien. "Die staatliche Förderung muss unbürokratisch, schnell und am besten onlinegestützt erfolgen", so der VTFF-Geschäftsführer. "Für einen bürokratischen Hindernislauf durch die Förderinstanzen fehlt unseren Mitgliedern der lange finanzielle Atem. Wir brauchen eine gezielte Unterstützung."

Die nun vorgelegten Zahlen illustrierten, wie groß der Nachholbedarf sei, decken aber nur einen Teilbereich der notwendigen Maßnahmen ab, darunter die Umstellung auf energiesparende LED-Lichtsysteme oder die Umrüstung von Fuhrparks auf E-Mobilität. Der VTFF sei von Anfang an bei der Initiative dabei gewesen, in deren Rahmen sich Ende vergangenen Jahres ein breites Bündnis aus Sendern, Produktionsunternehmen, VoD-Diensten und Filmförderern zur Beachtung ökologischer Mindeststandards bei der Film- und TV-Produktion verpflichtete - diese Selbstverpflichtung treffe die im Verband organisierten technisch-kreativen Dienstleister der Branche indes in besonderer Weise.