Auch BBC stellt bei EM-Finale der Frauen Quoten-Rekord auf

Fast 80 Prozent der Briten schalteten am Sonntagabend das Finale der Fußball-Frauen-EM zwischen England und Deutschland ein. So purzelten auch dort die Quoten-Rekorde.

Nachdem das Finale der Frauen-Fußball-EM zwischen England und Deutschland bei der ARD schon einen neuen Quoten-Rekord brachte, vermeldet auch die BBC spektakuläre Zahlen aus London. Durchschnittlich 17,4 Millionen britische Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten demnach am Sonntagabend den Sieg ihrer Mannschaft auf BBC One. Damit ist die Partie das am meisten gesehene Spiel einer Frauenfußballmannschaft in der Geschichte des britischen Fernsehens.

Der Marktanteil in Großbritannien lag bei fast 80 Prozent. Das Finale ist zudem auch das am meisten gesehene Fernsehprogramm auf der Insel in diesem Jahr. Über den BBC iPlayer und die BBC Sport Webseite waren es 5,9 Millionen Streams. Es war der erste großen Fußball-Turnier-Erfolg für England seit dem legendären Wembley-"Tor" von 1966.

Im vergangenen Sommer war das Finale der Herren, bei dem England gegen Italien verlor, auf mehr als 30 Millionen Zuschauende gekommen, wobei die Partie auch auf BBC und ITV übertragen wurde. Trotzdem zeigt die Einschaltquote des Frauen-Finals, welchen Ausnahme-Stellenwert inzwischen auch dieser Teil des Fußballs auf der Insel genießt.