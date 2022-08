"Moon Man" katapultiert chinesisches Boxoffice in den Orbit

Zhang Chiyus SciFi-Komödie "Moon Man" hat nach Angaben von Artisan Gateway an ihrem Startwochenende am chinesischen Boxoffice 148 Mio. Dollar eingespielt und dabei mit 6,3 Mio. Dollar für den besten Sommerstart in den Imax-Kinos des Landes während der Corona-Pandemie gesorgt.

"Der brillante Start von 'Moon Man' ermutigt uns sehr, ist er doch ein klares Zeichen dafür, dass das Publikum bereit ist, in die Imax-Kinos zurückzukehren. 'Moon Man' markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Erholung der Filmbranche in diesem Jahr und einen großen Schritt nach vorne bei der Produktion von chinesischen SciFi-Blockbustern."

Shen Teng spielt in "Moon Man" einen Astronauten auf dem Mond, der der Meinung ist, dass er der letzte lebende Mensch im Universum ist, nachdem er aus sicherer Entfernung einen Meteoriteneinschlag auf der Erde beobachtet hatte. Doch weit gefehlt: es gibt viele Überlebende, darunter seine von Ma Li gespielte Traumfrau, die via Livestream jeden seiner Schritte verfolgen.

Vorwochenspitzenreiter "Detective vs. Sleuths" spielte auf Platz zwei 3,5 Mio. Dollar ein und nähert sich mit insgesamt 99 Mio. Dollar der 100-Mio.-Dollar-Marke. Platz drei belegte ein weiteres lokales Produkt, "Lighting Up The Stars" (WE: 3,4 Mio. Dollar; gesamt: 245 Mio. Dollar).

Insgesamt steht das chinesische Boxoffice aktuell in diesem Jahr bei 3,09 Mrd. Dollar. Das Minus im Vergleich zum entsprechenden Zeitpunkt des Jahres 2021 ist aktuell von 35 Prozent in der Vorwoche auf 33 Prozent zurück gegangen.