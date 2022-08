Einschaltquoten: Königin Fußball regiert

17,9 Mio. Zuschauer (MA: 64,8 Prozent) sahen gestern ab 18 Uhr im Ersten die unglückliche 1:2-Niederlage nach Verlängerung der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft im EM-Endspiel gegen England; das ist mit Abstand die größte Reichweite, die ein Frauen-Fußballspiel im deutschen Fernsehen je erreichte. Die im Anschluss an die "Tagesschau" (6,94 Mio. Zuschauer / MA: 25,3 Prozent) ausgestrahlte Zusammenfassung der DFB-Pokal-Spiele der Männer kam auf 3,44 Mio. Zuschauer (MA: 15,1 Prozent). Das ZDF schickte das Traumschiff" gestern Abend auf große Fahrt nach Japan; 3,38 Mio. Zuschauer (MA: 11,6 Prozent) waren an Bord.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Fußballübertragung im Ersten einen Marktanteil von 71 Prozent, das "Traumschiff" kam auf 5,2 Prozent.

Keiner der privaten Sender kam in der gestrigen Primetime in dieser Zielgruppe auf einen zweistelligen Marktanteil. Am besten lief es noch für ProSieben, das das sendergruppeninterne Filmduell gegen Sat1 (Bad Spies"; 6,6 Prozent) mit Kong: Skull Island" (7,3 Prozent) für sich entscheiden konnte. Ein "Sommer-Special" von "Grill den Henssler" brachte Vox einen 14/49-Marktanteil von 6,9 Prozent ein, die RTL-Show "Zeig uns deine Stimme" lag mit 5,3 Prozent um gut zwei Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert. Die Kabel-eins-Doku-Soap "Yes, we camp!" kam bei den 14- bis 49-Jährigen gestern auf 3,9 Prozent und ließ damit Terminator 2 - Tag der Abrechnung" (2,4 Prozent) bei RTLZWEI klar hinter sich.

Am Samstagabend hatte die Wiederholung des ZDF-Krimis Wilsberg: Schutzengel" mit 3,81 Mio. Zuschauern (MA: 17,5 Prozent), das sind gut 2,3 Mio. Zuschauer und gut drei Prozentpunkte weniger als bei der Erstausstrahlung im November 2019, die größte Reichweite erzielt gehabt. "Hirschhausens Quiz des Menschen" war im Ersten auf 2,56 Mio. Zuschauer (MA: zwölf Prozent) gekommen. Nummer eins in der Gunst der 14- bis 49-Jährigen war die Übertragung des Spiels um den Fußball-Supercup zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München gewesen, die Sat.1 in der ersten Halbzeit in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 19,6 und in der zweiten Halbzeit von 22,2 Prozent eingebracht hatte.

Am Freitagabend hatte das ZDF die Übertragung des DFB-Pokal-Spiels zwischen 1860 München und Borussia Dortmund im Programm gehabt und mit 3,73 Mio. Zuschauern (MA: 16,6 Prozent) nicht nur die größte Gesamtreichweite erzielt gehabt, sondern mit 17,4 Prozent auch den besten Wert bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Ersten hatten insgesamt 3,53 Mio. Zuschauer (MA: 15,3 Prozent) den Freitagsfilm Zimmer mit Stall: Feuer unterm Dach" gesehen gehabt.