DiCaprio und Scorsese stechen in See

Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, die mit der David Grann-Adaption Killers of the Flower Moon" von Apple TV+ mit Spannung für nächstes Jahr erwartet werden, sollen bei einer weiteren Adaption eines Buches von Grann mit Apple TV+ zusammenarbeiten, wie "The Hollywood Reporter" zuerst meldete.

Das Sachbuch "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder" erzählt von Schiffbrüchigen der britischen Marine, die sich um 1740 auf eine Insel retten konnten, dort in Anarchie verfielen und später wegen Mordes und Meuterei angeklagt wurden. Scorsese soll die Regie übernehmen, DiCaprio eine Rolle übernehmen und beide sollen auch als Produzenten an Bord kommen.

Mit dem geschätzt 200 Mio. Dollar schweren Western- und Krimidrama "Killers of the Flower Moon" setzten Scorsese und DiCaprio ihre Zusammenarbeit nach ihrem Oscar-prämierten Hit "Wolves of Wall Street" und vier weiteren Filmen fort. Es wurde bereits im September letztes Jahr abgedreht und soll nächstes Jahr beim Streamer zu sehen sein mit einem möglichen Festival- und Kinostart vorab.

Apple sicherte sich die Rechte am Buch des Bestsellerautoren Grann, der auch die Vorlagen für "Die versunkene Stadt Z" und "The White Darkness" lieferte, das der Streamer als Serie entwickelt mit Soo Hugh und Mark Heyman als Showrunnern und Tom Hiddleston als Star.