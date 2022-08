Hollywood Foreign Press Association gibt Golden Globes ab

Die wegen fragwürdiger finanzieller Praktiken und einem Rassismuskandal um ihren ehemaligen Präsidenten Phil Berk in die Schlagzeilen geratene Hollywood Foreign Press Association hat die Golden Globes an das Privatunternehmen Eldridge verkauft, das eine Professionalisierung und Modernisierung der Verleihung ankündigte.

Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) verkauft die Golden Globes an das Privatunternehmen Eldridge. Einen entsprechenden Entschluss haben die Mitglieder der HFPA jetzt gefasst. Die Hollywood Foreign Press Association war in den vergangenen Jahren durch fragwürdige finanzielle Praktiken und einen Rassismuskandal um ihren ehemaligen Präsidenten Phil Berk in die Schlagzeilen geraten. Senderpartner NBC hatte daraufhin angekündigt, die Verleihung im Januar 2022 nicht landesweit auszustrahlen. Schlussendlich gab es auch keinen Roten Teppich und keinen Livestream (wir berichteten).

Während die HFPA weiter als Non-Profit-Organisation ihre philanthropische Arbeit mit Spenden für wohltätige Zwecke leisten soll, will der neue Eigentümer, dessen Chef Todd Boehly seit vergangenem Jahr auch als kommissarischer CEO der HFPA fungiert, die Golden Globes als profitorientierte Organisation weiterführen und kündigte gleichzeitig eine "Modernisierung und Professionalisierung" an. Boehly ist über Eldridge auch am Golden-Globe-Produzenten Dick Clark Productions beteiligt. Ob die Verleihung im kommenden Jahr wieder bei NBC übertragen wird, steht noch nicht fest. Der Eigentümerwechsel macht dies jedoch wahrscheinlicher.

"Das ist ein historischer Moment für die HFPA und die Golden Globes. Wir haben einen wichtigen Schritt vorwärts gemacht, um uns zu verändern und uns an den immer härter werdenden Wettbewerb sowohl im Bereich Show als auch im Bereich Journalismus anzupassen. (...) Wir sind begeistert, dass wir mit einem Auftrag erhalten haben, der sicherstellt, dass wir weiterhin für mehr Diversität in allen Bereichen eintreten und gleichzeitig unsere lebensverändernden wohltätigen und philanthropischen Anstrengungen fortsetzen können", erklärt Helen Hoehne, Präsidentin der Hollywood Foreign Press Association.