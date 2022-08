"Star Trek"-Legende Nichelle Nichols verstorben

Mit ihrer Rolle als Lieutenant Uhura in der Serie "Star Trek" schrieb sich die Schauspielerin Nichelle Nichols in die Fernsehgeschichtsbücher ein. Nun ist sie mit stolzen 89 Jahren verstorben.

Die durch "Star Trek: The Original Series" als Lieutenant Uhura weltberühmt gewordene Schauspielerin Nichelle Nichols ist in der Nacht von Samstag in Silver City, New Mexico, mit 89 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Manager Gilbert Bell. Fernsehgeschichte schrieb die Darstellerin mit einem, wenn nicht sogar dem ersten richtigen "interracial kiss" auf dem Fernsehschirm gemeinsam mit William Shatner in der Episode "Plato's Stepchilden" der Sci-Fi-Serie.

So war Nichols eine der afroamerikanischen Vorreiterinnen in einer noch stark von Rassentrennungen gezeichneten amerikanischen Nachkriegsgesellschaft. Sie war in der Rolle der Uhura auch in den "Star Trek"-Kinofilmen an Bord, stieg zum fiktionalen Rang eines Commander auf. Der Legende nach überzeugte der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. Nichols davon, die "Star Trek"-Serie nicht schon nach der ersten Staffel zu verlassen.

Später wurde die 1932 als Grace Nichols geborene Schauspielerin von der NASA als Botschafterin engagiert, um afroamerikanische Frauen und Männer für die Astronauten-Laufbahn zu ermuntern. 1991 war Nichols die erste afroamerikanische Schauspielerin, die sich mit ihren Handabdrücken vor dem Chinese Theatre in Hollywood verewigen durfte. Neben diversen Theater- und Filmrollen spielte sie in den 1970er-Jahren auch im Blaxploitation-Kultfilm "Truck Turner" an der Seite von Isaac Hayes.