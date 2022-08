Umfrage zum neuen Anreizmodell in Österreich: Walter Köhler, Dinah Czezik-Müller: "Wachsendem Konkurrenz begegnen"

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern in drei Teilen an. Teil eins war am 28. Juli zu lesen, Teil zwei am 29. Juli, Teil drei heute. Hier antworten Walter Köhler und Dinah Czezik-Müller, CEOs von Terra Mater Studios.

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern in drei Teilen an. Teil eins war am 28. Juli zu lesen, Teil zwei am 29. Juli, Teil drei heute. Hier antworten Walter Köhler und Dinah Czezik-Müller, CEOs von Terra Mater Studios.

Das lange Ringen hat ein Ende: Österreich erhält ein finanzielles Anreizmodell, um Produktionen im Land zu stärken bzw. auch vermehrt internationale Projekte anzuziehen. Ein voller Erfolg?

Der TV- und Kinosektor ist weltweit nach wie vor äußerst volatil. Klassische Finanzierungsmodelle werden aufgrund des steigenden Kostendrucks und der Risikobelastung immer schwieriger. Die Schaffung von finanziellen Anreizen spielt eine entscheidende Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit. Hier war Österreich ein weißer Fleck auf der europäischen Produktionslandkarte. Das neue Anreizmodell in Form eines automatischen Zuschusses, das nun auch Streamingproduktionen inkludiert, ist daher für die heimische Filmlandschaft eine wichtige Errungenschaft. Mit dem gestiegenen Wettbewerb sind neben internationalen Koproduktionen schließlich auch Investitionen in gut ausgebildete Fachkräfte und die audiovisuelle Infrastruktur essenziell. Inwieweit der von diesem Anreizmodell ausgehende Ruf nach Internationalisierung gehört und wie es konkret ausgestaltet sein wird, bleibt noch abzuwarten. Es kann ein Gamechanger sein, zumindest aber ermöglicht es Österreich nun einen Platz im internationalen Wettbewerb. Ein sichtbares Zeichen für den Stellenwert der durch die Filmwirtschaft generierten Wertschöpfung ist nun jedenfalls in Österreich gesetzt.

Was erhoffen Sie sich konkret davon? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Die Terra Mater Studios sind seit jeher international tätig. Das neu gestaltete Anreizmodell birgt aus unserer Sicht eine Chance, internationale Koproduktionen und nun auch Streamingprojekte mit erhöhter österreichischer Beteiligung nach Europa zu holen und der wachsenden Konkurrenz aus UK und USA zu begegnen. Österreich bietet ein großes kreatives Potential, das im Inland oft unterschätzt und im Ausland noch nicht ausreichend bekannt ist. Dennoch sehen wir uns einem massiven Nachwuchsproblem in allen Gewerken gegenüber. Mit einem gesteigerten Produktionsvolumen in Österreich kann aber die Professionalisierung und Internationalisierung der upcoming Generation nachhaltig gefördert werden. Die von Terra Mater Studios und Satel Film gegründete europäische Weiterbildungsinitiative, das International Screen Institute mit Sitz in Wien, flankiert dieses Vorhaben. Und mit den Terra Mater Green Guidelines, die auch für alle unsere internationalen Projekte gelten, legen wir zudem ein grünes Spotlight auf das Ziel der Klimaneutralität in der Filmbranche. Der im Modell verankerte Anreiz zur klimaverträglichen Produktion ist ein weiteres Signal von Förderseite, das den bisherigen gemeinsamen Einsatz aus Österreich heraus in diesem Anliegen unterstreicht.