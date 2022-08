Umfrage zum neuen Anreizmodell in Österreich: Jakob Pochlatko: "Höhere Planungssicherheit"

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern in drei Teilen an. Teil eins war am 28. Juli zu lesen, Teil zwei am 29. Juli, Teil drei heute. Hier antwortet Jakob Pochlatko von epo-film.

Das lange Ringen hat ein Ende: Österreich erhält ein finanzielles Anreizmodell, um Produktionen im Land zu stärken bzw. auch vermehrt internationale Projekte anzuziehen. Ein voller Erfolg?

Das Anreizmodell ist eine schon lange überfällige Anpassung des österreichischen Fördersystems und ich bin sehr erleichtert, dass sich der Gesetzgeber nun nach langem hin und her dazu durchringen konnte, dieses Modell einzuführen. Endlich ist der Filmstandort Österreich im europäischen Umfeld wieder konkurrenzfähig und durch die jetzt geschaffenen Förderschienen entsprechend attraktiv für internationale Projekte. So gesehen ist das jedenfalls ein Gamechanger, der es uns ermöglicht, die internationale Qualität unserer Arbeit und unserer Filmschaffenden nun in Kombination mit den passenden finanziellen Rahmenbedingungen zu präsentieren. Ein zusätzlicher wichtiger Punkt ist, dass die bestehenden Förderinstitutionen entlastet werden und so eine größere Planungssicherheit gewährleistet werden kann.

Was erhoffen Sie sich konkret davon? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Neben unserer starken Eigenproduktionstätigkeit ist die Koproduktion schon seit längerer Zeit eine wesentliche Säule unseres Geschäftsmodells. Ich erwarte durch das Anreizmodell eine weitere Intensivierung dieser Koproduktionstätigkeit. Und zwar in allen Bereichen, ob Streaming, TV oder Kino. Die höhere Planungssicherheit und die attraktiven Finanzierungsbeiträge werden Österreich sicherlich deutlich bemerkbar in den Fokus internationaler Projekte rücken, wohl auch im Bereich der Service Produktion. Parallel dazu ist es durch das neue Anreizmodell ebenfalls möglich Eigenproduktionen mit höheren Budgets auszustatten, um so die aktuell sehr schmerzhaften Teuerungen in allen Projekten abzumildern und so das Produktionsrisiko etwas zu verringern. Generell gibt das Anreizmodell Grund zum Optimismus was unsere zukünftigen Unternehmungen betrifft.