Kai-Blasberg-Comeback bei Maxdome

Der langjährige Tele-5-Chef Kai Blasberg, der 2020 im Zuge der Übernahme durch Discovery den Privatsender verließ, heuert bei Maxdome an. So berichtet es das Magazin "Clap" am Freitag. Die Online-Videothek Maxdome bietet Filme und Serien digital zum Kaufen und Leihen an.

Demnach sagte die schillernde Medienpersönlichkeit, die sich zuletzt um die Vermarktung von Rindern kümmerte, kurz und knapp: " Ich bin wieder an Bord. Sie haben gefragt. Ich hab ja gesagt." Es sei eine "kreative operative Tätigkeit", die er bei dem ehemaligen ProSiebenSat1-Unternehmen bekleidet, das mittlerweile zur Videociety GmbH und somit zur Splendid Medien AG gehört.