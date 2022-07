Paramount Global: Pamela Kaufman ist neue Chefin der internationalen Geschäfte

Als Nachfolgerin von Raffaele Annecchino ist Pamela Kaufman fortan als President and CEO of International Markets bei Paramount Global zusätzlich zu ihrer bisherigen Position auch für die Welt außerhalb der USA zuständig.

Am Freitag hat Paramount Global bekannt gegeben, dass Pamela Kaufman ab sofort als Nachfolgerin von dem plötzlich abgetretenen Raffaele Annecchino President and CEO of International Markets, Global Consumer Products & Experiences ist. Das ist eine neu geschaffene Position für Kaufman, die vorher "nur" President of Global Consumer Products and Experiences for Paramount war und weiter direkt an Paramount-Global-CEO Bob Bakish berichtet.

Kaufman werde dafür zuständig sein, das Wachstum von Paramounts internationalen Geschäften voranzubringen, heißt es in einer Mitteilung. Dabei soll ihr Fokus vor allem auch auf dem globalen Rollout von Paramount+ und Pluto TV liegen.

Paramount-Global-CEO und President Bob Bakish kommentiert: "Pam ist die strategische Kraft hinter unserem Wachstum von den meisten ikonischen weltweiten Franchises und Formaten im Unterhaltungsgeschäft." Sie sei einzigartig talentiert für die Rolle der Chefin des internationalen Rollouts. Auch für ihren Vorgänger Raffaele Annecchino hat Bakish freundliche Worte parat, bei dem er sich für 25 Jahre Mitarbeit bedankt und seine Rolle beim internationalen Aufbau der Marke betont.

Kaufman sagt selbst: "Ich weiß aus erster Hand um die weltweite Stärke unseres Marken-Portfolios. Ich freue mich darauf, mit Bob und einem unglaublichen internationalen Team bei unseren globalen Wachstumsstrategie zusammenzuarbeiten." Investitionen in Schlüssel-Partnerschaften und ein verstärktes Engagement in Handy- und Digital-Plattformen sollen im Fokus stehen.

Erst im November 2021 wurde Kaufman President of Global Consumer Products and Experiences for Paramount. Davor machte sie sich einen Namen etwa mit dem Start von Viacoms erster Direct-to-Consumer E-Commerce Webseite, dem SpongeBob Shop. Bei Nickelodeon liegen auch die Wurzeln, weil Kaufman dort 1997 ihren ersten Job bei Paramount Global antrat.