Alfonso Cuaron soll Charlize Theron für Amazon in Szene setzen

Für Amazon wird Alfonso Cuaron "Jane", einen Film über den US-Science-Fiction-Autor Philip K. Dick inszenieren. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll dabei die Beziehung des Autors zu seiner Zwillingsschwester Jane im Mittelpunkt stehen. Sie war sechs Wochen nach der Geburt der beiden gestorben, hatte die Persönlichkeit und das kreative Schaffen Dicks aber sein Leben lang beeinflusst.

"Die Geschichte von Jane gehört zu meinem Leben, solange ich mich erinnern kann. Jane, die Zwillingsschwester meines Vaters, die wenige Wochen nach der Geburt gestorben ist, war der Mittelpunkt seines Universums. Wie es der einzigartigen Vorstellungskraft eines Mannes angemessen ist, wird der Film den Konventionen eines Biopics trotzen und sich der alternativen Wirklichkeit von Philip K. Dick annehmen, in der er sich so sehr gewünscht hat, dass seine geliebte Schwester mehr als sechs Wochen alt geworden wäre. Es ist ihre Geschichte, die wir erzählen werden und durch ihre Augen werden wir ihn und seine Vorstellungskraft sehen. Es gibt keinen besseren Weg, ihn zu ehren, als ihm seinen Wunsch zu erfüllen, wenn auch nur auf der Leinwand", erklärt die Tochter des 1982 im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorbenen Philip K. Dick, Isa Hackett, die zusammen mit Cuaron, Gabriela Rodriguez, Beth Kono, AJ Dix, Sarah Scougal, Kalen Egan und Charlize Theron auch als Produzentin fungieren soll. Theron ist auch für die Hauptrolle eingeplant.