Neues Oscar-Auswahl-Komitee in Frankreich steht

Das neue siebenköpfige Auswahl-Komitee für Frankreichs Einreichung für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" steht. Wie berichtet, hatte Kulturministerin Rima Abdul Malak vor wenigen Tagen eine Reform des Gremiums angekündigt, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Kritik an der Auswahl der eingereichten Titel gekommen war. Der Vorwurf: Cannes-Titel seien bevorzugt worden, obwohl andere Titel möglicherweise bessere Chancen auf eine Oscarnominierung gehabt hätten.

Künftig werden dem Auswahl-Komitee keine festen Mitglieder wie bisher u.a. der Leiter des Festival de Cannes, Thierry Frémaux, die Präsidentin der César-Akademie, Veronique Cayla, und Unifrance-Chef Serge Toubiana angehören. Vielmehr werde das Gremium durch die Kulturministerin jedes Jahr neu bestimmt.

In diesem Jahr besteht Auswahl-Komitee aus den Regisseuren Michel Gondry und Jacques Audiard, Philippe Rousselet, einer der Produzenten des diesjährigen Oscargewinners CODA", Produzent Didar Domehri, Hengameh Panahi, Präsidentin des Filmvertriebs Celluloid Dreams, Grégoire Melin, Präsident des Filmvertriebs Kinology, und Gaumont-Chefin Ariane Toscan du Plantier.

Bis zum 15. September wird das Gremium eine Shortlist mit drei bis fünf infrage kommenden Filmen aufstellen. Für 22. September ist dann ein weiteres Treffen mit an den betreffenden Filmen beteiligten Produzenten und Distributoren geplant. Bis spätestens 3. Oktober muss der Kandidat für eine Nominierung in der Oscar-Kategorie "Bester internationaler Film" dann an die Academy of Motion Picture Arts and Sciences übermittelt werden.